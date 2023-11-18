Монастырский решил выдать оружие гражданским в начале вторжения: почему он пошел на риск

В начале полномасштабного вторжения России гражданскому населению решили выдать оружие для обороны городов от оккупантов. Так, основателем этого решения в первую очередь был погибший министр МВД Денис Монастырский.

Об этом рассказала советница экс-главы Министерства внутренних дел Леся Червинская в документальном фильме-портрете "Дневник Монастырского". В конце концов, когда министр принимал это решение, он шел на большой риск, передает 24 Канал.

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Монастырский принимал решение о выдаче оружия

Червинская подчеркнула, что это решение Монастырский принял для того, чтобы люди смогли защищать свою страну. В то же время заместитель главнокомандующего ВСУ Николай Балан подчеркнул, что выдачу оружия организовали не только в Киеве, а по всем городам нашего государства.

Это если один человек, то он, конечно, не может воевать силой армии. А если это тысячи или миллионы людей, то они уже могут воевать и с армией. Так и у нас получалось,

– подчеркнул генерал.

Нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что решение о выдаче оружия было большим риском для министра. По его словам, Монастырский, будучи достаточно осторожным и толерантным человеком, все же решил это сделать.

"Мы уже как военные знали, как это делать и как сделать так, чтобы это оружие было все учтено. Это (выдача оружия населению – 24 Канал) было единственное правильное решение, по моему мнению, в первые дни войны", – сказал Клименко.

Жена погибшего министра Жанна Монастырская подчеркнула, что, когда это решение принимали, то понимали, что все люди разные. Однако она отметила, что нельзя за каждого отвечать насколько он правильно или нет будет распоряжаться этим оружием.

В то же время руководитель патронатной службы министра внутренних дел Украины Евгений Мироненко сказал, что украинские подразделения организованно создали очень качественную ИПСО против России. В частности, в страну-агрессор забросили нарратив, что захватчикам просто так не будет в Украине, ведь здесь каждый вооружен.

Они (россияне – 24 Канал) когда заходили, всего пугались и были уверены, что каждый в калитке сидит и будет стрелять по ним,

– сказал Мироненко.

Министр любил оружие и учил управлять им своих детей

Жанна Монастырская рассказала, что ее погибший муж очень хорошо стрелял и занимался в тире. Кроме того, по ее словам, он научил старшего сына, который уже мог удержать пистолет в тире, стрелять правильно и точно.

"Но прежде чем начать какие-либо манипуляции с пистолетом Денис обоих детей учил, как обращаться с оружием. У них был кодекс стрелка, у обоих над кроватями висели правила", – рассказала жена Монастырского.

В конце концов заместитель главнокомандующего ВСУ Николай Балан вспомнил случай, когда он вместе с погибшим министром были на стрельбе старшего сына, и перед тем, как начать стрелять, Монастырский спросил парня тактико-технические характеристики пистолета. К удивлению генерала, этот паренек все, что выучил, рассказал.