Про це розповіла радниця ексочільника Міністерства внутрішніх справ Леся Червінська у документальному фільмі-портреті "Щоденник Монастирського". Зрештою коли міністр ухвалював це рішення, він ішов на великий ризик, передає 24 Канал.

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Монастирський ухвалював рішення про видачу зброї

Червінська наголосила, що це рішення Монастирський ухвалив для того, щоб люди змогли боронити свою країну. Водночас заступник головнокомандувача ЗСУ Микола Балан наголосив, що видачу зброї організували не лише у Києві, а по всіх містах нашої держави.

Це якщо одна людина, то вона, звичайно, не може воювати силою армії. А якщо це тисячі або мільйони людей, то вони вже можуть воювати й з армією. Так і в нас виходило,

– підкреслив генерал.

Нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що рішення про видачу зброї було великим ризиком для міністра. За його словами, Монастирський, бувши достатньо обережною і толерантною людиною, все ж вирішив це зробити.

"Ми вже як військові знали, як це робити і як зробити так, щоб ця зброя була вся облікована. Це (видача зброї населенню – 24 Канал) було єдине правильне рішення, на мою думку, в перші дні війни", – сказав Клименко.

Дружина загиблого міністра Жанна Монастирська підкреслила, що, коли це рішення ухвалювали, то розуміли, що всі люди різні. Однак вона зазначила, що не можна за кожного відповідати наскільки він правильно чи ні буде розпоряджатися цією зброєю.

Водночас керівник патронатної служби міністра внутрішніх справ України Євген Мироненко сказав, що українські підрозділи організовано створили дуже якісну ІПСО проти Росії. Зокрема, в країну-агресорку закинули наратив, що загарбникам просто так не буде в Україні, адже тут кожен озброєний.

Вони (росіяни – 24 Канал) коли заходили, всього лякалися і були впевнені, що кожен у хвіртці сидить і буде стріляти по них,

– сказав Мироненко.

Міністр любив зброю і вчив керувати нею своїх дітей

Жанна Монастирська розповіла, що її загиблий чоловік дуже гарно стріляв і займався в тирі. Крім того, за її словами, він навчив старшого сина, який вже міг втримати пістолет в тирі, стріляти правильно і точно.

"Але перш ніж почати будь-які маніпуляції з пістолетом Денис обох дітей вчив, як поводитися зі зброєю. В них був кодекс стрілка, в обох над ліжками висіли правила", – розповіла дружина Монастирського.

Зрештою заступник головнокомандувача ЗСУ Микола Балан пригадав випадок коли він разом з загиблим міністром були на стрільбі старшого сина, і перед тим, як почати стріляти, Монастирський спитав хлопця тактико-технічні характеристики пістолета. На подив генерала, цей хлопчина все, що вивчив, розповів.