Кабмин изменил условия выдачи паспортов мужчинам призывного возраста за рубежом
Источник:Кабмин Украины
Кабинет Министров Украины 7 июня принял новое постановление относительно мужчин призывного возраста за рубежом. Теперь эта категория граждан не сможет получить паспорт без военно-учетных документов.
Об этом говорится в новом постановлении украинского правительства. Новые правила заработают уже с 30 июня 2024 года.
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Паспорта не будут выдавать без военно-учетных документов
Кабинет Министров согласовал реализацию экспериментального проекта, направленного на предоставление административных услуг в сфере миграции за пределы Украины.
Правительство также внесло изменения в процесс выдачи и обновления паспортов как для граждан Украины, так и для иностранцев, который теперь включает процедуры замены утраченных или похищенных паспортов. Ответственность за выполнение этих задач будет возложена на государственное предприятие "Документ".
Согласно постановлению украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта.
Постановление Кабмина об изменениях в выдаче паспортов украинцам призывного возраста за рубежом: смотрите документ
Эти новые правила должны быть внедрены 30 июня 2024 года и будут действовать до принятия закона об административных услугах для граждан Украины за рубежом, но не дольше шести месяцев со дня вступления в силу постановления.
МИД возобновил консульские услуги для мужчин за рубежом
- В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже с 18 мая 2024 года мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг. Однако теперь наряду с документами, которые необходимы для получения выбранной консульской услуги, заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.
- Еще 23 апреля украинские дипломатические представительства за рубежом объявили о приостановлении обслуживания мужчин призывного возраста. Министерство иностранных дел разъяснило, что пребывание за рубежом не освобождает граждан от выполнения обязанностей перед Родиной, а консульские услуги начнут выдавать со вступлением в силу нового закона о мобилизации.
- В МИД отметили, что за несколько недель технической паузы специалисты оперативно актуализировали нормативные документы и внесли изменения в алгоритмы информационно-коммуникационных систем, что позволило привести консульскую деятельность в соответствие с Законом Украины.