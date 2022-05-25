Выделенная, события дня Россияне могут сделать из Мариуполя военную базу, – Андрющенко

Все события на сегодняшний день указывают, что кафиры планируют сделать в Мариуполе военную базу. Они все же хотят запустить порт, чтобы опрокидывать грузы и вывозить все награбленное.

Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также отметил, что ситуация в Мариуполе напоминает гетто, ведь сейчас все труднее уехать и заехать в город.

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В Мариуполь завезли кадыровцев вместо "народной милиции ДНР", это сделали для того, чтобы они "обезвреживали опасные элементы". Кроме того, эти кадыровцы выполняют также и функцию "мобильных патрулей", обустраивают блокпосты, тем самым перекрывают еще вчера возможные пути к эвакуации.

– говорит Андрющенко.

По словам Петра Андрющенко, это все происходит, они перенаправляют морем наворованное и сейчас. Россияне также заинтересованы в возобновлении работы комбината Ильича, по крайней мере, уцелевших частей. По словам советника мэра Мариуполя, также есть определенные главари кафиров, которые предлагают превратить Мариуполь в "новый Грозный".

Последние новости о Мариуполе

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что российские кафиры начали процесс предоставления российских паспортов для мариупольцев. За организацией преступной смены гражданства стоит квазиреспублика "ДНР", которая и дала старт для получения паспорта страны-агрессорки.

Также Андрющенко сообщил, что российские кафиры заявляют якобы в Мариуполе порт заработал в обычном режиме. По его словам, технически для работы порта и восстановления перевалки грузов требуется электричество, которого нет. Даже большое количество отсутствующих генераторов не обеспечат полноценную работу порта.

В течение почти трех месяцев русские военные уничтожали Мариуполь, где отсутствуют базовые потребности в существовании. Недавно в ВОЗ предупредили, что из-за отсутствия водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний , включая холеру.

Вблизи города спутник зафиксировал три больших места предполагаемого массового захоронения. На территории Мариуполя до сих пор остается более 100 тысяч человек. При этом Россия продолжает осуществлять принудительную депортацию украинцев .

До недавнего времени шли тяжелые бои за "Азовсталь", где находились украинские военные и мирные люди. В начале мая удалось вывезти гражданских. После этого 16 мая из "Азовстали" началась эвакуация раненых украинских военных .

По данным разведки Министерства обороны Великобритании, в общей сложности из "Азовстали" вышло около 1 700 украинских воинов . Украинских защитников и защитниц вывезли на оккупированные территории, после чего должны были обменять на российских пленных.

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