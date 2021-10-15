Выехал из-за преследования: в Польше исчез белорусский студент
Источник:"Радио Свобода"
В Кракове исчез студент Денис Янковский. Из Беларуси он выехал после задержания на 15 суток за участие в Студенческом марше.
Отец студента – Евгений Янковский – заявил, что сын перестал выходить на связь вечером 8 октября. В город парень приехал учиться в Краковском экономическом университете.
Заметьте ЕС готовит новый пакет санкций против режима Лукашенко, – журналист
Мой сын уехал после того, как его задержали на Студенческом марше. Он отсидел 15 суток. И после этого мы решили, что ему срочно нужно покинуть страну,
– рассказал Янковский-старший.
После выезда из Беларуси парень некоторое время проживал в Украине. В январе 2021 года он переехал в Варшаву. Сначала проходил языковые курсы в Варшавском университете, после чего поступил в Краковский экономический университет.
В Беларуси Янковский-младший учился в БНТУ на втором курсе. Он выбрал специальность "Интеллектуальные системы и оборудование".
Отец рассказал, что 4 октября Денис поехал в Краков искать квартиру.
Паспорт с собой не взял
Друзья и родные рассказали, что студент не взял с собой паспорт. В Краков он приехал только с рюкзаком и телефоном. Также при себе имел "карту поляка".
Первыми тревогу забили друзья Янковского-младшего. Он перестал отвечать на звонки и сообщения в соцсетях.
Польша построит стену на границе
- Парламент Польши уже утвердил план строительства стены на границе с Беларусью.
- Она будет стоить польской стороне 1,6 миллиарда злотых – около 350 миллионов евро.
- Согласно решению парламента, стену можно свести без публичных тендеров.
- В плане говорится о строительстве стены, установлении камер и датчиков.
- Кроме того, в случае необходимости будут экспроприировать частную собственность в обмен на компенсацию.