Отказ в выезде после скандалов: юрист сказал, что артисту следует сделать, чтобы уехать за границу

Разрешение на выезд артистам дает Министерство культуры и информполитики. Фактически это разрешение на командировку, то есть концертную деятельность в иностранном государстве, которым пользовались украинские мужчины-артисты разных жанров.

Об этом 24 Канала рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Некоторое время все было хорошо. Однако зимой начались скандалы – некоторые украинские артисты не вернулись вовремя, а кто-то выезжал с одной целью, а действительно снимал видеоклипы для российских пособий агрессии.

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Минкульт начали критиковать из-за побега некоторых артистов

Серия скандалов дала основания говорить не только о безответственности некоторых артистов, но и о том, что под эгидой Министерства культуры возникла щель для побега за границу.

К сожалению, не все понимают, когда государство дает возможность рабочей командировки за границу, нужно обязательно возвращаться. У нас был досадный пример, когда Министерство культуры предоставило разрешение в декабре — шесть человек поехали представлять страну как артисты. К сожалению, они не вернулись в Украину. Мало того, нагло начинают комментировать и выкладывать в соцсети, что они так умны, что кто-то должен воевать,

– отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Также жестко начали критиковать министра культуры Александра Ткаченко и все его ведомство. Чиновники принялись закручивать гайки и в какой-то момент вообще запретили выезд почти всем артистам.

"В настоящее время МКИП подготовил и подал на утверждение Правительства более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин", – отметили в Минкульте.

В результате такой инициативы были сорваны гастроли и графики у многих артистов, которые действительно занимаются сбором пожертвований для ВСУ. Художники должны иметь право на выезд, однако такие поездки должны четко контролироваться.

Пока правительство над этим работает, однако такие изменения должны касаться не только деятелей культуры, искусства или журналистов, но и спортсменов и волонтеров. По мнению Владислава Юрчака, законодательство нужно совершенствовать, в частности:

Установить четкие критерии пропуска таких лиц за границу, которые должны подтверждаться документально;

Обязать соответствующих лиц отчитываться от таких поездок;

Установить специальные нормы для ответственности соответствующих лиц за превышение сроков пребывания за границей, невозврат или несоответствие поездки цели, указанной в разрешении.

Только из-за четкого урегулирования этой сферы можно будет снизить уровень напряжения, сложившегося в обществе.

Что должны предоставить артисты, чтобы получить разрешение на выезд

подтверждение, что в их организациях ведется военный учет;

контракты – для чего уезжают;

отчет о сборе средств (по возвращении);

отчет по итогам промо- или культурной дипломатии (по возвращении).