Выезд мужчин за границу: в ГПСУ объяснили, почему усилили контроль через систему "Путь"

Накануне в Украине ужесточили контроль за выездом мужчин через систему "Путь". Пограничники уже объяснили, почему это пришлось сделать.

Почему и как пограничники усилили контроль за выездом мужчин через "Путь", в эфире национального телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко. Об этом пишет 24 Канал.

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Контроль за выездом через систему "Путь" усилили

Пограничники ужесточили проверку лиц, пересекающих границу, из-за возможного злоупотребления системой "Путь". В частности, проверяют все условия и основания выезда, даже если человек занесен в систему и заявляет, что едет как волонтер или водитель предприятия.

Достаточно часто выясняется, что водитель не имеет водительских прав, но он есть в системе "Путь". Поэтому, если у нас есть основания полагать, что такой человек не отвечает условиям выезда, то ему отказывают в пересечении границы, а если видим существенные злоупотребления, также информируем правоохранителей,

– отметил Демченко.

Пограничники фиксируют, что ФЛПы, имеющие доступ к системе "Путь" по внесению информации о своих водителях, периодически злоупотребляют правом и вносят недостоверные данные относительно лиц, фактически не являющихся водителями.

Установив такие обстоятельства, сотрудники оперативно-розыскных подразделений информируют облгосадминистрацию, мининфраструктуру. Они могут отменить таким субъектам возможность доступа к "Пути". Кроме того, пограничники сообщают о злоупотреблениях правоохранителей, чтобы привлечь нарушителей к ответственности за недостоверное внесение информации.

Сколько уже получили подозрение

По состоянию на июнь 2023 доступ к системе временно прекратили 38 лицензиатам. Кроме того, сейчас документируют преступную деятельность в пределах более 60 уголовных производств по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

О подозрении в совершении преступления сообщили 126 человек. Еще четверо – уже осуждены.