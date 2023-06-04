Чому та як прикордонники посилили контроль за виїздом чоловіків через "Шлях", в ефірі національного телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. Про це пише 24 Канал.

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Контроль за виїздом через систему "Шлях" посилили

Прикордонники посилили перевірку щодо осіб, які перетинають кордон, через можливе зловживання системою "Шлях". Зокрема, перевіряють усі умови та підстави виїзду, навіть, якщо людина занесена до системи та заявляє, що їде як волонтер, або водій суб'єкта господарювання.

Досить-таки часто з'ясовується, що водій не має водійських прав, але він є в системі "Шлях". Тому, якщо у нас є підстави вважати, що така людина не відповідає умовам виїзду, то їй відмовляють у перетині кордону, а якщо бачимо суттєві зловживання, також інформуємо правоохоронців,

– зазначив Демченко.

Додав, що прикордонники фіксують, що ФОПи, які мають доступ до системи "Шлях" щодо внесення інформації про своїх водіїв, періодично зловживають правом і вносять недостовірні дані щодо осіб, які фактично не є водіями.

Встановивши такі обставини, співробітники оперативно-розшукових підрозділів інформують облдержадміністрації, Мінінфраструктури. Вони можуть надалі скасувати таким суб'єктам можливість доступу до "Шляху". Окрім того, прикордонники повідомляють про зловживання правоохоронців, аби притягнути порушників до відповідальності за недостовірне внесення інформації.

Скільком вже повідомили про підозру

Станом на червень 2023-го доступ до системи тимчасово припинили 38 ліцензіатам. Окрім того, зараз документують злочинну діяльність у межах понад 60 кримінальних проваджень за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Про підозру у вчиненні злочину повідомили 126 особам. Ще четверо – вже засуджені.