Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, — нардеп

С 1 октября 2023 года женщины должны стать на воинский учет. Следовательно, они приобретают статус военнообязанных.

Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование должны стать на воинский учет. По словам Федора Вениславского, они смогут пересекать границу в соответствии с законом о военнообязанных.

Право выезда ограничено

Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский сообщил, что с 1 октября 2023 года женщины с соответствующим образованием должны стать на воинский учет. По его словам, пересечение границы для них теперь будет происходить так же, как и для мужчин.

То есть, если будут отдельные какие-то документы, которые дают право на временный выезд – тогда да, они смогут поехать. Если нет – тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда,

– сказал он.

Кроме того, он добавил, что женщины также могут становиться на воинский учет добровольно, не имея нужного образования. В то же время, расширять перечень специальностей у женщин, представительницы которых должны стать на учет, на законодательном уровне не планируется.

По словам Вениславского, для выполнения закона о воинском учете женщин Кабинет министров издал постановление о порядке военного учета. Министерство обороны же издало соответствующий приказ.

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