ГПСУ опровергла слухи о выезде экс-генпрокурора Кравченко "по звонку из Киева"

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко пересек границу в пункте пропуска Шегини ночью 14 сентября 2026 года. В ходе проверки сработало лишь поручение об информировании, а не запрет на пересечение границы.

В комментарии "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко опроверг распространившиеся в сети слухи о том, что Кравченко якобы уехал "по звонку из Киева", и назвал их абсурдными. По его словам, тогдашний глава ведомства предъявил инспекторам действующие документы о служебной командировке.

Что говорят в ГПСУ об отъезде Кравченко

В ходе оформления в базе данных сработало поручение уполномоченного государственного органа по индексу I, то есть информирование.

Это означает, что необходимо проинформировать соответствующие государственные органы о выезде данного лица. В соответствии с установленным алгоритмом действий инициатор поручения был немедленно уведомлен по телефону о выезде этого лица из Украины,

– отметил Демченко.

Служебное уведомление по индексу I обязывает пограничников лишь зафиксировать факт пересечения границы и оперативно передать данные инициатору, но не дает оснований задерживать человека. От уполномоченных государственных структур никаких претензий или дополнительных ограничений относительно пересечения границы не поступало.

Каких-либо предостережений относительно выезда Руслана Кравченко от инициатора поручения также не поступало. Других поручений Госпограничной службе, которые бы ограничивали выезд из Украины данного лица, уполномоченные государственные органы не предоставляли,

– добавил представитель пограничной службы.

В ведомстве подчеркнули, что государственные структуры располагают регламентом действий пограничников в случае введения ограничений, к которым относятся запрет на выезд, розыск или углубленная проверка оснований. Поскольку прямого запрета в системе не было, пограничники действовали исключительно в рамках закона.

К слову, одесский бизнесмен Владимир Галантерник мог помочь бывшему Руслану Кравченко устроиться в Австрии. Сам предприниматель уже длительное время скрывается за границей из-за подозрения в нанесении масштабного ущерба общине Одессы.