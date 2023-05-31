Юрист из адвокатской фирмы T&T Partners Владислав Юрчак прокомментировал заявление министра внутренних дел Игоря Клименко по поводу вероятного наказания "иностранных уклонистов" в будущем. Об этом информирует 24 Канал.
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Что такое "закон Клименко"
Министр внутренних дел недавно заявил о возможной подготовке связанного с мобилизацией законопроекта. По совместной инициативе Верховной Рады и МВД планируется создать закон, по которому могут наказать украинских граждан, незаконно пересекших госграницу во время полномасштабного вторжения России.
Будет ли этот закон иметь обратную силу
Адвокат Юрчак напомнил о 58 статье Украинской Конституции, согласно которой законы и другие правовые акты не имеют обратного действия во времени. Принцип необратимости был закреплен решением Конституционного Суда Украины № 1-рп/1999. Исключения есть, но они касаются только случаев, когда лицам отменяли или смягчали ответственность, а не наоборот.
Это означает, что действие закона и иного нормативно-правового акта не может распространяться на правоотношения, возникшие и закончившиеся до вступления в силу данного закона или другого нормативно-правового акта,
– отметил юрист.
То есть, если "закон Клименко" будет принят, то он будет касаться исключительно тех мужчин призывного возраста, которые его нарушат уже после вступления этого закона в силу, а не до. То же касается и других связанных с мобилизацией законов, которые захочет принять Верховная Рада.
Как уклонисты пытались пересекать госграницу
- В Киевской области гражданин России помогал уклонистам незаконно пересекать границу. Адвокат-россиянин использовал для преступной схемы систему "Путь" и помощь одного из должностных лиц Киевской областной военной администрации. Все причастные были разоблачены.
- Некоторые уклонисты пользовались услугами одного из работников Укрзализныци. Тот за 2,5 тысячи долларов незаконно перевозил мужчин за границу в вентиляции поезда Запорожье – Перемышль. Однако СБУ разоблачила эту схему, задержала проводника и заставила его "клиента" вылезти из тайника.
- В начале этого года работники ГПСУ задержали на границе с Венгрией необычного уклониста. Мужчина призывного возраста пытался выдать себя в женщину. Однако это не помогло ему незаконно пересечь госграницу.