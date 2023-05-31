Юрист з адвокатської фірми T&T Partners Владислав Юрчак прокоментував заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ймовірного покарання "закордонних ухилянтів" у майбутньому. Про це інформує 24 Канал.
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Що таке "закон Клименка"
Міністр внутрішніх справ нещодавно заявив про можливу підготовку пов'язаного з мобілізацією законопроєкту. За спільною ініціативою Верховної Ради та МВС планується створити закон, за яким можуть покарати українських громадян, що незаконно перетнули держкордон під час повномасштабного вторгнення Росії.
Чи матиме цей закон зворотну силу
Адвокат Юрчак нагадав про 58 статтю Української Конституції, згідно з якою закони та інші правові акти не мають зворотної дії у часі. Принцип незворотності також був закріплений рішенням Конституційного Суду України № 1-рп/1999. Винятки є, але вони стосуються лише випадків, коли особам скасовували або пом'якшували відповідальність, а не навпаки.
Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли й закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом,
– зазначив юрист.
Тобто, якщо "закон Клименка" буде прийнято, то він буде стосуватися виключно тих чоловіків призовного виду, які його порушать вже після набрання цим законопроєктом чинності, а не до. Те саме стосується й інших пов'язаних з мобілізацією законів, які захоче ухвалити Верховна Рада.
Як ухилянти намагалися перетинати держкордон
- У Київській області громадянин Росії допомагав ухилянтам незаконно перетинати кордон. Адвокат-росіянин використовував задля злочинної схеми систему "Шлях" та допомогу одного з посадовців Київської обласної військової адміністрації. Усіх причетних було викрито.
- Деякі ухилянти користувалися послугами одного з працівників Укрзалізниці. Той за 2,5 тисячі доларів незаконно перевозив чоловіків за кордон у вентиляції потягу Запоріжжя – Перемишль. Однак СБУ викрила цю схему, затримала провідника й змусила його "клієнта" вилізти зі схованки.
- На початку цього року працівники ДПСУ затримали на кордоні з Угорщиною незвичайного ухилянта. Чоловік призовного віку намагався видати себе за жінку. Однак це не допомогло йому незаконно перетнути держкордон.