В Госпогранслужбе объяснили, с какими документами мужчины чаще всего уезжают из Украины

Андрей Демченко подчеркнул, что сотрудники ГПСУ четко соблюдают правила пересечения границы. В Постановлении правительства №57 указаны категории мужчин, которые при наличии соответствующих подтверждающих документов могут выехать из Украины.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подчеркнул, что при других условиях легально пересечь границу через пункты пропуска мужчинам невозможно. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что нужно мужчинам для выезда за границу

Как объяснил Демченко, чтобы мужчина мог воспользоваться тем же "Шляхом", о нем должна быть информация в этой информационной системе. Также это лицо должно иметь соответствующее распоряжение. Еще такому гражданину Украины нужно подтвердить цель поездки.

Ибо довольно часто человек приезжает и отмечает, что он едет по системе "Шлях" как водитель, но, например, не имеет водительского удостоверения. Или не знает, на какую фирму работает. Или еще какие-то моменты, указывающие, что он использует это направление не по его основному назначению. Поэтому таким лицам мы отказываем в пересечении границы,

– заметил спикер.

По его словам, мужчины достаточно часто пытаются использовать поддельные документы. Например, около 7 000 человек притворялись непригодными к военной службе, многодетными отцами и т.д. Таких нарушителей пограничники задерживают и передают полиции, чтобы стражи порядка привлекли их к уголовной ответственности.

Спикер ГПСУ сообщил, что за 9 месяцев 2023 года пограничники не пропустили более 8 000 человек, числившихся водителями у субъектов хозяйствования.

Кто из мужчин обычно легально ездит за границу

Как пояснил Демченко, в течение прошлой недели около 42% выезжавших за пределы Украины мужчин были водителями грузовиков. То есть представителями хозяйствующих субъектов, которые могут осуществлять международные перевозки грузов и транспорта. Еще около 3% перевозили гуманитарку.

По его словам, еще 15% составляли люди с инвалидностью и многодетные мужчины. Около 5% – это мужчины, сопровождавшие лиц с инвалидностью. Также были и другие категории мужчин, которым разрешено пересекать госграницу на основании подтверждающих документов.

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