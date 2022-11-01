Как мужчины призывного возраста могут оформить выезд за границу

Пока в стране продолжается военное положение, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут пересекать государственную границу. Однако есть определенные исключения: те, кому закон разрешает выезжать из страны даже в призывном возрасте.

Кому из мужчин можно пересекать границу и что для этого нужно иметь с собой, рассказывает 24 канал. Отметим, что правила пересечения границы подробно расписаны в постановлении Кабинета Министров.

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Кому из мужчин можно пересекать госграницу

Границу можно пересекать мужчинам, которые частично или полностью не подлежат призыву, в частности:

мужчинам, признанным комиссией временно или полностью непригодными для военной службы;

забронированным государственными органами власти;

многодетным родителям и родителям-одиночкам;

гражданам, являющимся опекунами сирот, ухаживают за больными родителями, детьми или женой;

народным депутатам, сотрудникам Минобороны, Вооруженных Сил Украины, разведки, СБУ, Нацполиции, ГНСУ или других правоохранительных органов;

мужчинам, занимающимся гуманитарными перевозками за пределами страны;

водителям, имеющим лицензию на право международных перевозок грузов или пассажиров;

гражданам, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли в АТО.

спортсменам и тренерам национальных сборных;

мужчинам, сопровождающим группу детей за границу на оздоровление и отдых.

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Кто еще может выезжать и какие документы нужно иметь с собой

За границу могут выезжать также мужчины, имеющие любую группу инвалидности . Чтобы уехать, они должны показать пограничникам один из перечисленных документов:

удостоверение, подтверждающее инвалидность;

справка к медосмотру экспертной комиссией по форме № 157-1/о;

пенсионное удостоверение;

документ, подтверждающий назначение социальной помощи.

Граждане, сопровождающие детей с инвалидностью , должны при себе иметь: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о соцвыплатах, где указана категория "ребенок с инвалидностью" или другой документ, подтверждающий соответствующий статус ребенка.

В сентябре также внесли изменения о выезде моряков за границу . Мужчины, которые едут на работу на судах должны показать свое удостоверение, подтверждение от Администрации судоходства и документ о судовой роли.

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Могут ли студенты пересекать границу

По Закону Украины студенты, обучающие на дневной форме в вузах, не подлежат общей мобилизации. Однако выезжать за границу им, как и другим мужчинам призывного возраста, не разрешено .

. Решение о том, что мужчинам-студентам иностранных вузов нельзя ехать на учебу, возмутило украинцев. Также оно спровоцировало массовый подлог документов со стороны украинцев.

Глава МОН Сергей Шкарлет обратился к иностранным коллегам, чтобы разрешить мужчинам-студентам взять годовой перерыв в учебе или учиться онлайн. Несколько стран согласились предоставить украинцам такую возможность.

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