Как мужчины призывного возраста могут оформить выезд за границу
Пока в стране продолжается военное положение, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут пересекать государственную границу. Однако есть определенные исключения: те, кому закон разрешает выезжать из страны даже в призывном возрасте.
Кому из мужчин можно пересекать границу и что для этого нужно иметь с собой, рассказывает 24 канал. Отметим, что правила пересечения границы подробно расписаны в постановлении Кабинета Министров.
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Кому из мужчин можно пересекать госграницу
Границу можно пересекать мужчинам, которые частично или полностью не подлежат призыву, в частности:
- мужчинам, признанным комиссией временно или полностью непригодными для военной службы;
- забронированным государственными органами власти;
- многодетным родителям и родителям-одиночкам;
- гражданам, являющимся опекунами сирот, ухаживают за больными родителями, детьми или женой;
- народным депутатам, сотрудникам Минобороны, Вооруженных Сил Украины, разведки, СБУ, Нацполиции, ГНСУ или других правоохранительных органов;
- мужчинам, занимающимся гуманитарными перевозками за пределами страны;
- водителям, имеющим лицензию на право международных перевозок грузов или пассажиров;
- гражданам, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли в АТО.
- спортсменам и тренерам национальных сборных;
- мужчинам, сопровождающим группу детей за границу на оздоровление и отдых.
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Кто еще может выезжать и какие документы нужно иметь с собой
За границу могут выезжать также мужчины, имеющие любую группу инвалидности . Чтобы уехать, они должны показать пограничникам один из перечисленных документов:
- удостоверение, подтверждающее инвалидность;
- справка к медосмотру экспертной комиссией по форме № 157-1/о;
- пенсионное удостоверение;
- документ, подтверждающий назначение социальной помощи.
Граждане, сопровождающие детей с инвалидностью , должны при себе иметь: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о соцвыплатах, где указана категория "ребенок с инвалидностью" или другой документ, подтверждающий соответствующий статус ребенка.
В сентябре также внесли изменения о выезде моряков за границу . Мужчины, которые едут на работу на судах должны показать свое удостоверение, подтверждение от Администрации судоходства и документ о судовой роли.
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Могут ли студенты пересекать границу
- По Закону Украины студенты, обучающие на дневной форме в вузах, не подлежат общей мобилизации. Однако выезжать за границу им, как и другим мужчинам призывного возраста, не разрешено .
- Решение о том, что мужчинам-студентам иностранных вузов нельзя ехать на учебу, возмутило украинцев. Также оно спровоцировало массовый подлог документов со стороны украинцев.
- Глава МОН Сергей Шкарлет обратился к иностранным коллегам, чтобы разрешить мужчинам-студентам взять годовой перерыв в учебе или учиться онлайн. Несколько стран согласились предоставить украинцам такую возможность.
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