Выезд мужчин за границу: что изменится с 17 июля

С 17 июля пересечение границы военнообязанными мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет будет проходить с изменениями. ГПСУ будет проверять военно-учетный документ.

При этом в Госпогранслужбе отметили, что пока нет никаких изменений в списке категорий, кому можно пересекать границу, пишет 24 Канал.

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Что должно быть указано в военно-учетном документе

Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что "можно ожидать, что в какой-то момент правительство внесет изменения в правила пересечения границы".

Он также отметил, что если кто-то из предусмотренных законом категорий, получил отсрочку от мобилизации, то в военно-учетных документах, которые будут проверять с 17 июля, должен обязательно указываться срок ее действия и основания для предоставления.

Сейчас, по словам Демченко, особых изменений в количестве пересечений границы мужчинами нет.

Сейчас мы не видим увеличения количества пересечений границы на выезд из Украины мужчинами. Фактически ежедневно это количество остается постоянным. Отмечу, что только при наличии условий, которые позволяют пересечь границу, мужчины и идут за пределы Украины,

– добавил представитель ГПСУ.