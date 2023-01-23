Кому из военнообязанных можно выезжать за границу и что для этого нужно

Во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине выезд из страны мужчинам от 18 до 60 лет запрещен. Однако некоторые военнообязанные все же могут пересекать границу.

Преимущественно это касается сопровождающих. 24 Канал. Самостоятельный выезд возможен, но есть немало нюансов, которые нужно учесть.

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Пересечение границы в качестве сопровождающего: что нужно знать

Адвокаты объясняют, что особые условия выезда мужчин за границу во время действия военного положения прописаны для тех, кто осуществляет сопровождение за границу лиц с инвалидностью, своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы, являются опекунами лиц с инвалидностью и сопровождает их.

Что касается самостоятельного пересечения границы мужчинами, то выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться самостоятельно без лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе, детей.

Это возможно на основании справки о нахождении вышеупомянутых категорий лиц на консульском учете в иностранном государстве. Кроме такой справки необходимо иметь пакет документов (их нотариально заверенных копий), которые лицо взяло бы с собой в случае осуществления сопровождения указанных лиц.

Другая особенность пересечения границы в качестве сопровождающего состоит в том, что военнообязанный должен вернуться в страну не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали.

То есть использовать личность для пересечения границы можно, но и вернуться на территорию Украины они должны вместе.

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Выехать за границу в 2023 году смогут:

мужчины с инвалидностью;

мужчины, имеющие жену среди лиц с инвалидностью;

лица, имеющие одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе;

попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.

Также право пересечения государственной границы имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации.

Какие документы нужны мужчинам для пересечения границы

Полный перечень лиц, которых могут сопровождать военнообязанные, определены в пунктах 2.1 и 2.2 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Адвокаты объясняют, что все зависит от категории военнообязанных. Если он является лицом с инвалидностью, то должен иметь удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

Если военнообязанный хочет пересечь границу в качестве сопровождающего, опекуна или попечителя, тогда пакет документов будет другим.

Ситуации разные, но общие документы, которые могут понадобиться, таковы:

документы (их нотариально заверенных копий), подтверждающие родственные связи (свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т.п.);

документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие инвалидность, совместное проживание;

справки о получении государственной помощи на ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими заболеваниями и т.п.;

документы (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу;

выводы врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода;

акт установления факта осуществления ухода ( это новый документ для пересечения границы, раньше такого не было. Для него имеется отдельная процедура получения).