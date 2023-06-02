Каким может быть закон об "иностранных уклонистах": поможет ли международная практика

В Украине могут ввести наказание для мужчин, незаконно уехавших за границу во время полномасштабной войны. Над разработкой соответствующего законопроекта Верховная Рада будет работать совместно с Кабмином. В настоящее время в правительстве изучают международный опыт.

Каким же может быть закон об "иностранных уклонистах" и поможет ли международная практика в материале 24 Канала объяснил юрист T&T Partners Владислав Юрчак.

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Закон об уклонистах

Владислав Юрчак отметил, что в сложившейся ситуации идеального закона не существует. Ведь с начала действия правового режима военного положения прошло уже более 1 года и 3 месяца. Так что такие законодательные инициативы хотя и положительны, но законодатель откровенно опоздал, убежден юрист.

В Украине и дальше действует система выдачи разрешений на пересечение границы водителям, волонтерам, спортсменам деятелям культуры и больным, нуждающимся в лечении. Введение ответственности необходимо для прикрытия так называемых теневых схем выезда, которыми воспользовалось уже большое количество лиц.

По моему мнению, несвоевременный возврат должен наказываться по закону, однако относительно размера санкции, то целесообразным будет возложение на таких лиц именно штрафа в денежном измерении, за счет чего государство сможет аккумулировать средства для перекрытия дефицита государственного бюджета,

– отметил Юрчак.

Также добавил, что необходимо установить отдельное основание для освобождения от уголовной ответственности. В частности, определить, что в случае, если лицо добровольно вернется в определенный срок и уплатит добровольный взнос в поддержку ВСУ, оно не подлежит ответственности.

Международная практика

В годы Вьетнамской войны среди американской молодежи, особенно студентов, движение отказа от службы в армии изрядно распространилось. Кстати, самый известный случай – отказ боксера Мохаммеда Али.

Так, в октябре 1967-го протестующие совершили "Поход на Пентагон", Джон Леннон написал песню "Дайте миру шанс" (Give Peace a Chance), хиппи выдвинули лозунг "Занимайтесь любовью, а не войной" (Make love, not war), тысячи американцев бежали за границу — в Канаду, Швецию и так далее.

Тогда движение начитывало несколько сот тысяч участников. Все не всегда проходило мирно, например самый позорный случай – расстрел демонстрации студентов на кампусе Кентского университета. Впрочем, в США не вводили каких-либо санкций в отношении таких лиц, кроме общественного осуждения.

Однако здесь есть определяющее отличие. Ведь Украина сейчас защищается от российской агрессии, в то время как на США никто не нападал.

Кстати, ярким примером ограничений на пересечение границы и жестких санкций за это может быть Северная Корея, в которой такие действия могут быть квалифицированы как государственная измена, за что личность могут даже казнить,

– рассказал Владислав Юрчак.

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Позиция МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что пока никаких ограничений для мужчин, нелегально уехавших за границу непредвиденно. В то же время, он убежден, что их утвердят до конца войны. В настоящее время правительство изучает международный опыт.

"Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу", – подчеркнул Клименко.