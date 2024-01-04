Не получил инструктаж в МИД – не едешь: нардепов могут не выпустить за границу
Источник:Ярослав Железняк
С началом нового года для народных избранников были введены новые правила работы за границей при выезде в командировку. Так, теперь заявление нардепа не может рассматриваться, если он перед предварительной командировкой не получили необходимые "тезисы" от Министерства иностранных дел для официальных заявлений и комментариев.
Об этом говорится в распоряжении руководства Верховной Рады, которое начало действовать с 1 января. Если же депутат не получил разъяснений МИД и не согласовал с министерством нашего государства тезисы своих будущих заявлений, ему могут отказать в поездке за границу.
Смотрите также Даже батальона не будет, – первый вицеспикер Рады высказался о мобилизации депутатов
О чем идет речь в распоряжении Верховной Рады
Согласно документу, перед командировкой парламентарии должны получить "разъяснение МИД относительно внешнеполитического курса Украины или согласованные МИД тезисы официальных заявлений, комментариев народного депутата по реализации государственной политики в сфере внешних отношений по вопросам, связанным с темой командировки за границу".
Кроме того, что народный избранник должен согласовать свои будущие заявления с министерством и пройти инструктаж в МИД, есть еще пункты, почему заявление нардепа на выезд могут не рассматривать.
В документе указано, что заявление нардепа могут не рассмотреть при условии, если в прошлый раз он нарушил срок нахождения в командировке, самовольно изменил страну, находился в других странах или не подал отчет по возвращении.
Также в самом документе указан перечень лиц, которые должны согласовать заявление нардепа на выезд, после чего его направят Стефанчуку.
В заявлении:
- председатель комитета Рады, в который входит нардеп,
- глава фракции,
- глава депутатской группы,
- председатель соответствующей делегации Рады,
- первый заместитель или заместитель спикера парламента.
Выезд чиновников за границу: последние новости
- Еще в начале 2023 года Кабмин принял постановление, которое запрещает украинским чиновникам уезжать за границу в личных целях. Правительство приняло эту инициативу во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.
- В конце концов, не всем депутатам согласовывают и командировку за границу. Руслан Стефанчук в конце 2023 года отметил, что отдельные депутаты приступили к определенным манипуляциям и злоупотребления, почему-то считая, что каждое их желание уехать за границу в период действия военного положения должно быть безусловно одобрено руководством Рады, без учета целей, задач и оценки результатов этой поездки.
- По его словам, некоторые народные депутаты даже начали указывать достаточно абстрактные причины, например: "улучшение межпарламентских отношений"; участие в непонятных конференциях, симпозиумах, форумах, "межпартийных посиделках", кое-где мало связанных с межпарламентской деятельностью; даже отмечали участие в спектаклях или спортивных мероприятиях.
- Именно поэтому, по словам Стефанчука, руководство Рады перешло к более тщательному рассмотрению командировочных заявлений за пределы Украины и иногда отказывало в согласовании некоторых "псевдокомандировок".
- Однако все же есть народные избранники, злоупотребляя системой "Шлях", бегут за границу под видом "волонтеров". Так, журналисты по состоянию на декабрь 2023 года установили имена 13 депутатов, которые выехали из Украины и до сих пор не вернулись. Все депутаты выезжали как "волонтеры" и должны были "привозить" разную помощь – от медицинских препаратов до продуктов и гуманитарной помощи.