Не получил инструктаж в МИД – не едешь: нардепов могут не выпустить за границу

С началом нового года для народных избранников были введены новые правила работы за границей при выезде в командировку. Так, теперь заявление нардепа не может рассматриваться, если он перед предварительной командировкой не получили необходимые "тезисы" от Министерства иностранных дел для официальных заявлений и комментариев.

Об этом говорится в распоряжении руководства Верховной Рады, которое начало действовать с 1 января. Если же депутат не получил разъяснений МИД и не согласовал с министерством нашего государства тезисы своих будущих заявлений, ему могут отказать в поездке за границу.

Смотрите также Даже батальона не будет, – первый вицеспикер Рады высказался о мобилизации депутатов

О чем идет речь в распоряжении Верховной Рады

Согласно документу, перед командировкой парламентарии должны получить "разъяснение МИД относительно внешнеполитического курса Украины или согласованные МИД тезисы официальных заявлений, комментариев народного депутата по реализации государственной политики в сфере внешних отношений по вопросам, связанным с темой командировки за границу".

Кроме того, что народный избранник должен согласовать свои будущие заявления с министерством и пройти инструктаж в МИД, есть еще пункты, почему заявление нардепа на выезд могут не рассматривать.

В документе указано, что заявление нардепа могут не рассмотреть при условии, если в прошлый раз он нарушил срок нахождения в командировке, самовольно изменил страну, находился в других странах или не подал отчет по возвращении.

Также в самом документе указан перечень лиц, которые должны согласовать заявление нардепа на выезд, после чего его направят Стефанчуку.

В заявлении:

председатель комитета Рады, в который входит нардеп,

глава фракции,

глава депутатской группы,

председатель соответствующей делегации Рады,

первый заместитель или заместитель спикера парламента.

Выезд чиновников за границу: последние новости