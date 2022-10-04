Россияне строят "госграницу" на Запорожье: тысячи украинцев застряли в очереди на выезд

Российские оккупанты решили обустроить так называемую "границу" на выезде в Запорожской области. Она появилась в Васильевке, которая сегодня является едва ли не единственным путем выезда с временно оккупированных территорий.

При этом правила пересечения россияне придумывают сами. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона.

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Очереди на "пункте пропуска"

Известно, что там огромная очередь желающих покинуть временно оккупированные территории после оглашения аннексии Россией захваченных территорий Украины. Как ранее сообщал мэр Мелитополя Иван Федоров, выезда ожидают примерно 4,5 тысяч украинцев.

При этом мужчин призывного возраста не выпускают на подконтрольную Украине территорию.

Позавчера только восемь человек сумели выехать окольными путями, нашли какую-то дорожку. А так фактически транзит с оккупированной территории прекращен в обе стороны,

– сообщил Старух.

По словам главы Запорожской ОВА, выезд через город перекрыт уже несколько дней. К примеру, за прошедшие сутки из временно оккупированных территорий смогли выехать только 43 человека, а за прошедшую неделю эта цифра достигала 2 тысяч человек в день.

Что происходит в Васильевке

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, давление оккупационных властей на временно оккупированных территориях усиливается. В частности, оккупанты пытаются принудительно мобилизовать украинцев и отправить на фронт. Поэтому украинцев, которые находятся на захваченных территориях, призывают выезжать на подконтрольную Украине территорию любыми методами.

Именно из-за количества желающих уехать в Васильевке сейчас настоящая катастрофа. К сожалению, там внезапно погиб пожилой мужчина, пытавшийся уехать. Это произошло 3 октября.

Это не первая смерть на блокпосте в городе. 10 августа стало известно, что там погибли 10 человек.

Путин объявил об аннексии 4 областей: коротко

Путин объявил об аннексии временно оккупированных территорий в преддверии своего дня рождения, 30 сентября. Он решил назвать их частью России в результате псевдореферендумов. Естественно, такое решение поддержала и Госдума.

Свое решение диктатор объяснил "незаконным" развалом СССР. А также заявил, что с оккупированными территориями Украины Россию ждет "общая судьба".

На такое беззаконие отреагировали мировые лидеры. Весь цивилизованный мир подчеркнул, что никогда не признает аннексию территории Украины, а суверенную Украину будут поддерживать до ее победы.

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