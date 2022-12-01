СБУ ликвидировала 6 новых каналов побега "уклонистов " за границу
Источник:СБУ
Сотрудники СБУ заблокировали еще 6 каналов нелегального выезда украинцев призывного возраста в ЕС. В нескольких регионах задержали более 10 организаторов нелегальных "трафиков".
В СБУ рассказали, что в среднем стоимость таких услуг составляла от 2 до 6 тысяч долларов. Цена зависела от региона и срочности выезда.
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СБУ разоблачила 6 каналов нелегальной переправки "уклонистов" за границу
Следователям СБУ удалось предотвратить незаконную переправку за границу более сотни украинцев призывного возраста.
- В Киеве заблокировали деятельность преступной группировки, занимавшейся организацией каналов нелегальной миграции. За деньги злоумышленники "оформляли" своих клиентов как представителей волонтерских организаций, якобы занимающихся транспортировкой гуманитарной помощи.
- В Волынской области ликвидировали еще одну схему бегства "уклонистов" за границу. К ее организации был причастен пограничник и представитель коммерческой структуры. Они "трудоустраивали" потенциальных призывников в компанию-перевозчика и вносили соответствующие данные в систему "Путь". Так злоумышленники пытались незаконно переправить через госграницу до 20 человек. Оба мужчины были задержаны на передаче очередной суммы взятки за свои услуги в размере 6 тысяч долларов. Им уже сообщили о подозрении.
- Также на Волыни задержаны трое местных жителей, которые предлагали потенциальным призывникам выехать в ЕС на основании фиктивных документов об обучении в иностранных вузах, свидетельств о рождении детей, а также медицинских справок.
- В свою очередь в Житомирской области разоблачили двух предпринимателей, которые через телеграмм-канал предлагали выехать за границу "по состоянию здоровья". Для этого злоумышленники самостоятельно производили фальшивые документы о непригодности к военной службе. К каждому заказу подходили индивидуально – справки производились с учетом региона проживания клиента.
- В Ивано-Франковской области СБУ нейтрализовала канал нелегальной миграции, организованный руководителем визового центра совместно с директором фирмы-подрядчика, имеющим лицензию на международные перевозки. Злоумышленники оформляли своим клиентам фиктивное трудоустройство в компанию. После этого персональные сведения вносили в базу данных "Путь", что давало им возможность пересекать границу водителям.
- В Днепропетровской области задержан местный житель, который организовал канал из-за использования поддельных выводов медико-социальных экспертных комиссий. Среди наиболее часто изготавливаемых документов были пенсионные удостоверения и справки об инвалидности.
Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить все обстоятельства правонарушений и привлечь виновных к ответственности. Следователи открыли уголовные производства насчет:
- незаконной переправки лиц через государственную границу Украины;
- подделки документов, печатей, штампов и бланков, сбыта или использования поддельных документов, печатей, штампов;
- принятия предложения, обещания или извлечения неправомерной выгоды должностным лицом.
Злоумышленников разоблачили сотрудники Главного управления по противодействию системным угрозам управлению государством Службы безопасности, подразделений СБУ Киева и Киевской области, а также Волынской, Днепропетровской, Житомирской и Ивано-Франковской областей.
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