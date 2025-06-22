Выезд за границу: что изменится для мужчин в Украине с 1 июля

Во время всеобщей мобилизации и военного положения в Украине некоторые мужчины имеют право на выезд за границу. В июле 2025 года обязательным условием для этого остается наличие военно-учетного документа.

Кто из мужчин может выехать за границу и что для этого нужно – читайте в материале 24 Канала.

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Кто имеет право на выезд за границу

В Госпогранслужбе заявили, что перечень категорий граждан, которые имеют право на выезд за границу в соответствии с действующими Правилами пересечения государственной границы, пока остается неизменным.

Выезд разрешен:

лицам, забронированным на период мобилизации;

тем, кого военно-врачебная комиссия (ВВК) признала непригодными к службе по состоянию здоровья;

мужчинам, на содержании которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;

родителям-одиночкам;

лицам, которые имеют ребенка до 18 лет и мужа или жену, проходящего военную службу;

представителям других категорий, предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Важно! Выезд мужчин за границу возможен только при наличии военного билета.

Военнообязанные обязаны предъявить военно-учетный документ вместе с паспортом по требованию пограничников в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе или в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Стоит отметить, что военный билет может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

В военно-учетных документах мужчин, которые имеют отсрочку от призыва или исключены из воинского учета по состоянию здоровья, должна содержаться соответствующая отметка. Альтернативой может быть справка по форме, определенной в приложении 6 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период, утвержденного постановлением Кабмина.

Какие могут быть основания для отказа в выезде

Основаниями для отказа в выезде за границу могут быть:

отсутствие у мужчины военно-учетного документа;

наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов информации об объявлении его в розыск Национальной полицией.

В таком случае пограничники вызывают полицейских, которые осуществляют административное задержание лица и доставляют его в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Забронированные украинцы могут выезжать в отпуск

Забронированные мужчины также могут при определенных условиях выезжать за границу в отпуск.

Как пояснил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, право на выезд имеют отдельные категории работников, при условии наличия разрешения от учреждения, которое их забронировало.

В то же время забронированные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, должности которых определены в пункте 2.14 Правил пересечения границы, не могут выехать в отпуск: для них разрешены только служебные командировки.

Другие забронированные мужчины могут поехать в отпуск за границу при наличии документа, что структура, которая их забронировала, предоставляет возможность провести отпуск за границей.