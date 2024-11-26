Кто из мужчин может выехать за границу в декабре 2024 года: все условия и основания

В декабре мужчины мобилизационного возраста должны иметь документы, которые подтверждают их право на выезд за границу. Отсутствие таких документов станет основанием для отказа.

С 1 декабря 2024 года для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут действовать четкие требования по выезду за пределы Украины. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на указ президента № 64/2022 и постановление КМУ № 57.

Смотрите также Предприятия смогут подать заявку на разбронирование работника

Изменились ли правила пересечения границы для мужчин мобилизационного возраста

На границе обязательно будут проверять наличие военно-учетных документов, независимо от того, это бумажная, или электронная версия. При отсутствии необходимых бумаг пересечение государственной границы будет запрещено.

Эти правила являются частью военного положения, ограничивающего выезд мужчин мобилизационного возраста за границу. Согласно закону, право на выезд имеют только те, кто имеет подтвержденную отсрочку от призыва, освобождение по состоянию здоровья или другие разрешения, внесены в военно-учетные документы.

Обратите внимание! Пограничная служба также проверяет граждан в реестре военнообязанных. Если человек объявлен в розыск, его передают полиции. Зато для тех, кто имеет все необходимые документы, порядок пересечения границы остается без изменений.

Все мужчины должны заранее позаботиться о своих документах, чтобы избежать проблем при прохождении пограничного контроля.

Кто может пересекать границу

Мужчины, которые подлежат воинскому учету, могут пересекать границу при наличии следующих оснований:

по состоянию здоровья;

для получения образования;

как государственные служащие;

в связи с семейными обстоятельствами;

по профессиональной деятельности.

В их военно-учетных документах должна быть отметка об отсрочке от мобилизации. Такую отметку можно получить, подав в территориальный центр комплектования документы, подтверждающие законность выезда. Центры комплектования также занимаются оформлением отсрочек.

Мобилизация в Украине: последние новости