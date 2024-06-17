Адвокат юридической компании "Де-юре" Лариса Кись объясняет, что эта информация не соответствует действительности. По ее словам, порядок пересечения границы женщин с детьми регулируется Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины.
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Какие необходимые документы для пересечения границы с ребенком
Сейчас для пересечения границы матери с ребенком нужны следующие документы:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- проездной документ ребенка (действующий в течение срока, на который он выдан);
- свидетельство о рождении ребенка.
С марта 2022 года выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении матери осуществляется без нотариально заверенного согласия второго родителя, при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка – при отсутствии паспорта,
– отмечает Кись.
Впрочем, если ребенок выезжает с бабушкой, дедушкой, совершеннолетними братом или сестрой, мачехой, отчимом или другими лицами, пересечение границы разрешается по письменному заявлению одного из родителей, заверенному органом опеки и попечительства.
Нужен ли военно-учетный документ отца
По состоянию на 12 июня 2024 года, изменений в порядок пересечения границы в части требования к женщинам (женам – 24 Канал) предоставлять копии военно-учетных документов своих мужей или отца детей – отсутствуют,
– подчеркивает адвокат.
Адвокат отмечает, что отсутствие данных об отце ребенка в системе "Оберіг" не является основанием для отказа в пересечении границы матери с ребенком.
О требовании иметь при себе оригинал военно-учетного документа мужа или отца ребенка вообще речь не идет – оригиналы муж должен носить с собой. Соответственно, он не может передать их жене для выезда за границу.
Военный учет для украинцев за границей: что известно
- Согласно постановлению Кабмина № 563, украинцы за рубежом имеют всего 1 месяц для обновления данных. Федор Вениславский отметил, что не понимает такого решения. Он рассказал, что Кабмин еще не успел прокомментировать это решение.
- Для того, чтобы мужчинам за рубежом встать на воинский учет, необходимо обратиться в ТЦК в Украине или же подать заявление в дипломатическое учреждение за рубежом.
- Заметим, что ранее, чтобы стать на воинский учет, украинцам нужно было вернуться в Украину. Однако 7 июня Кабмин ввел альтернативный способ, отменив обязательное требование личного присутствия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.