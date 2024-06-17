Адвокат юридической компании "Де-юре" Лариса Кись объясняет, что эта информация не соответствует действительности. По ее словам, порядок пересечения границы женщин с детьми регулируется Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины.

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Какие необходимые документы для пересечения границы с ребенком

Сейчас для пересечения границы матери с ребенком нужны следующие документы:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

проездной документ ребенка (действующий в течение срока, на который он выдан);

свидетельство о рождении ребенка.

Обратите внимание! В случае разных фамилий у матери и ребенка может понадобиться свидетельство о расторжении или заключении брака.

С марта 2022 года выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении матери осуществляется без нотариально заверенного согласия второго родителя, при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка – при отсутствии паспорта,

– отмечает Кись.

Впрочем, если ребенок выезжает с бабушкой, дедушкой, совершеннолетними братом или сестрой, мачехой, отчимом или другими лицами, пересечение границы разрешается по письменному заявлению одного из родителей, заверенному органом опеки и попечительства.

Нужен ли военно-учетный документ отца

По состоянию на 12 июня 2024 года, изменений в порядок пересечения границы в части требования к женщинам (женам – 24 Канал) предоставлять копии военно-учетных документов своих мужей или отца детей – отсутствуют,

– подчеркивает адвокат.

Адвокат отмечает, что отсутствие данных об отце ребенка в системе "Оберіг" не является основанием для отказа в пересечении границы матери с ребенком.

О требовании иметь при себе оригинал военно-учетного документа мужа или отца ребенка вообще речь не идет – оригиналы муж должен носить с собой. Соответственно, он не может передать их жене для выезда за границу.

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