Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета парламента по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал о критериях экономического бронирования работников предприятиями. Он обратил особое внимание на то, каким образом будут определяться критерии предприятий, которым будет разрешено бронировать работников от мобилизации.

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Экономическое бронирование будет существовать для всех

По словам Наталухи, идея экономического бронирования будет действовать для всех предприятий. Он утверждает, что в процессе дискуссии в самом начале члены комитета действительно рассматривали возможность привязки к определенным отраслям или дополнения к определенным индустриям.

Нардеп отмечает, что какой бы критерий они не выбрали в качестве определяющего для такой отрасли – например, критерий "сколько та или иная отрасль генерирует налогов" или "сколько та или иная отрасль трудоустраивает людей", – всегда будут возникать несправедливые ситуации.

Когда под критерии формально будут подпадать страховщики или банкиры, как отрасли, которые генерируют очень много налогов, а не подпадать, например, СТО, которые на самом деле имеют сегодня определяющее значение для ремонта средств и машин, "корчей" для волонтеров, для военных. И здесь возникает вопрос справедливости, адекватности,

– отметил Дмитрий Наталуха.

Члены комитета ВР по вопросам экономического развития, по словам Наталухи, просто пришли к выводу, что очень трудно определить какие-то идеальные критерии, которые бы вписались в существующую модель, поэтому их убрали. Нардеп добавил, что единственный критерий, который оставили – это то, что работодатель сам определяет, независимо от той сферы, в которой он работает. Если у него есть на это ресурс, значит он может это сделать.

В ВР подобную логику стратегичности перевели не на индустрию или сферу деятельности, а на количество налогов. Наталуха отметил, что если предприниматель может позволить себе воспользоваться этой опцией, значит он платит стратегическое количество налогов в бюджет, которая позволяет ему это сделать, и этого достаточно.

Формальные обстоятельства, что у предприятия не должно быть задолженности по налогам и сборам, по словам нардепа, учли.

Новые правила бронирования от мобилизации