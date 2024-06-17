Народний депутат від "Слуги народу", голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про критерії економічного бронювання працівників підприємствами. Він звернув особливу увагу на те, яким чином будуть визначатися критерії підприємств, яким буде дозволено бронювати працівників від мобілізації.

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Економічне бронювання існуватиме для всіх

За словами Наталухи, ідея економічного бронювання діятиме для всіх підприємств. Він стверджує, що у процесі дискусії на самому початку члени комітету справді розглядали можливість прив'язки до певних галузей або доповнення до певних індустрій.

Нардеп зазначає, що який би критерій вони не обрали у якості визначального для такої галузі – наприклад, критерій "скільки та чи інша галузь генерує податків" чи "скільки та чи інша галузь працевлаштовує людей", – завжди виникатимуть несправедливі] ситуаці.

Коли за критеріями формально підпадатимуть страховики або банкіри, як галузі, які генерують дуже багато податків, а не підпадатимуть, наприклад, СТО, які насправді мають на сьогодні визначальне значення для ремонту засобів і машин, "корчів" для волонтерів, для військових. І тут постає питання справедливості, адекватності,

– зазначив Дмитро Наталуха.

Члени комітету ВР з питань економічного розвитку, за словами Наталухи, просто дійшли висновку, що дуже важко визначити якісь ідеальні критерії, які би вписалися в існуючу модель, тому їх прибрали. Нардеп додав, що єдиний критерій, який залишили – це те, що роботодавець сам визначає, незалежно від тієї сфери, в якій він працює. Якщо в нього є на це ресурс, значить він може це зробити.

У ВР подібну логіку стратегічності переклали не на індустрію чи сферу діяльності, а на кількість податків. За Наталуха зазначив, що якщо підприємець може дозволити собі скористатися цією опцією, значить він платить стратегічну кількість податків в бюджет, яка дозволяє йому це зробити, і цього достатньо.

Формальні обставини, що у підприємства не має бути заборгованості по податках і зборах, за словами нардепа, врахували.

Нові правила бронювання від мобілізації