Адвокат юридичної компанії "Де-юре" Лариса Кісь пояснює, що ця інформація не відповідає дійсності. За її словами, порядок перетинання кордону жінок з дітьми регулюється Правилами перетинання державного кордону громадянами України.

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Які необхідні документи для перетину кордону з дитиною

Наразі для перетинання кордону матері з дитиною потрібні такі документи:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий);

свідоцтво про народження дитини.

Зверніть увагу! У разі різних прізвищ у матері та дитини може знадобитися свідоцтво про розірвання або укладення шлюбу.

З березня 2022 року виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі матері здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини – за відсутності паспорта,

– зазначає Кісь.

Втім, якщо дитина виїжджає з бабусею, дідусем, повнолітніми братом або сестрою, мачухою, вітчимом або іншими особами, перетин кордону дозволяється за письмовою заявою одного з батьків, завіреною органом опіки та піклування.

Чи потрібен військово-обліковий документ батька

Станом на 12 червня 2024 року, змін до порядку перетину кордону в частині вимоги до жінок (дружин – 24 Канал) надавати копії військово-облікових документів своїх чоловіків або батька дітей – відсутні,

– підкреслює адвокат.

Адвокат зазначає, що відсутність даних про батька дитини в системі "Оберіг" не є підставою для відмови у перетині кордону матері з дитиною.

Про вимогу мати при собі оригінал військово-облікового документа чоловіка або батька дитини взагалі мова не йде – оригінали чоловік повинен носити з собою. Відповідно, він не може передати їх дружині для виїзду за кордон.

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