Адвокат юридичної компанії "Де-юре" Лариса Кісь пояснює, що ця інформація не відповідає дійсності. За її словами, порядок перетинання кордону жінок з дітьми регулюється Правилами перетинання державного кордону громадянами України.
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Які необхідні документи для перетину кордону з дитиною
Наразі для перетинання кордону матері з дитиною потрібні такі документи:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий);
- свідоцтво про народження дитини.
З березня 2022 року виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі матері здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини – за відсутності паспорта,
– зазначає Кісь.
Втім, якщо дитина виїжджає з бабусею, дідусем, повнолітніми братом або сестрою, мачухою, вітчимом або іншими особами, перетин кордону дозволяється за письмовою заявою одного з батьків, завіреною органом опіки та піклування.
Чи потрібен військово-обліковий документ батька
Станом на 12 червня 2024 року, змін до порядку перетину кордону в частині вимоги до жінок (дружин – 24 Канал) надавати копії військово-облікових документів своїх чоловіків або батька дітей – відсутні,
– підкреслює адвокат.
Адвокат зазначає, що відсутність даних про батька дитини в системі "Оберіг" не є підставою для відмови у перетині кордону матері з дитиною.
Про вимогу мати при собі оригінал військово-облікового документа чоловіка або батька дитини взагалі мова не йде – оригінали чоловік повинен носити з собою. Відповідно, він не може передати їх дружині для виїзду за кордон.
Військовий облік для українців за кордоном: що відомо
- Згідно з постановою Кабміну № 563, українці за кордоном мають лише 1 місяць для оновлення даних. Федір Веніславський зазначив, що не розуміє такого рішення. Він розповів, що Кабмін ще не встиг прокоментувати це рішення.
- Для того, щоб чоловікам за кордоном встати на військовий облік, необхідно звернутися до ТЦК в Україні або ж подати заяву до дипломатичної установи за кордоном.
- Зауважимо, що раніше, щоб стати на військовий облік, українцям потрібно було повернутися в Україну. Однак 7 червня Кабмін ввів альтернативний спосіб, скасувавши обов'язкову вимогу особистої присутності в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.