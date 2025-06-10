Отпуск за границей для забронированных работников: когда это возможно и какие документы нужны

Во время действия военного положения выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен. Исключение составляют отдельные категории лиц.

Военнообязанные, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации имеют право пересекать государственную границу. Среди них – забронированные работники, передает 24 Канал со ссылкой на Минюст.

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Кто может пересекать государственную границу

Такие лица находятся на специальном воинском учете.

Согласно Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины, пока урегулирован только порядок выезда за границу в служебную командировку.

В то же время законодательством не предусмотрена четкая процедура выезда за границу в отпуск для забронированных работников. Поэтому отаточне решение принимается индивидуально – на усмотрение работника пограничной службы при прохождении контроля.

Обратите внимание! Работник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые бы препятствовали выезду за пределы страны или нарушать правила воинского учета.

Какие документы нужны для выезда за границу: