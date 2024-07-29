Ограничат ли выезд военнообязанных женщин за границу с 1 августа: в ГПСУ разъяснили
Начиная с августа, ряд категорий военнообязанных потеряют отсрочку и соответственно не смогут выехать за границу на этом основании. Речь идет о студентах и аспирантах заочной формы обучения, многодетных родителях, которые не платят алименты, и тому подобное. В ГПСУ ответили, будут ли какие-то изменения для пересечения границы военнообязанными женщинами.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона отметил, что правила пересечения границы военнообязанными не менялись, передает 24 Канал.
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Ограничат ли женщинам выезд из Украины
Ограничения на границе касаются только мужчин, граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.
Для других категорий – женщин, юношей – запретов для пересечения границы нет,
– пояснил Демченко, отметив, что этой информацией очень часто пытаются спекулировать.
С 1 августа женщин медицинских специальностей, которые не обновили данные в ТЦК до 16 июля, могут штрафовать. В то же время пограничники не будут проверять информацию о том, обновили ли военнообязанные гражданки персональные сведения в военкоматах. Итак, женщины могут беспрепятственно выезжать из Украины.
Если будут какие-то изменения в правилах пересечения, ГПСУ обязательно проинформирует.
Напомним, что до 16 июля женщины следующих специальностей должны были обновить данные:
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая терапия;
- физическая реабилитация;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- промышленная фармацевтика;
- стоматология;
- медицина;
- биомедицинская инженерия;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- физиологии и эпидемиологии.
- токсикология;
- фармакология;