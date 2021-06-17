Выглядит бодро, – Путин описал Байдена после личной встречи

Владимир Путин заявил, что образ Джо Байдена, сформированный в российской прессе – ложный. Он сказал, что президент США выглядит бодро и ничего не пропускает.

Президент государства-агрессора утверждает, что в образе Байдена в прессе "нет ничего общего с реальностью". Такое мнение Путин высказал после личной встречи с американским политиком.

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Как Путин описал Байдена

Российский политик назвал американского профессионалом. Кроме того, Путин сказал, что нужно внимательно работать с Байденом, ведь он ничего не пропускает.

Он выглядит бодро, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, более часа. Он полностью в материале, время от времени заглядывает в свои записи,

– отметил Путин.

Кроме того, он утверждает, что Байден собран и понимает, чего хочет добиться, делает это очень искусно.

Путин охарактеризовал и пресс-секретаря Байдена

Российский президент сказал, что пресс-секретарь Байдена Джен Псаки "все время путает что-то". Однако он добавил, что это не из-за нехватки образования, а из-за того, что американцы считают какие-то вещи второстепенным.

Как прошла встреча Путина и Байдена