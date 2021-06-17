Выглядит бодро, – Путин описал Байдена после личной встречи

17 июня 2021 , 22:38
Читати новину українською

Источник:

"Дождь"

Владимир Путин заявил, что образ Джо Байдена, сформированный в российской прессе – ложный. Он сказал, что президент США выглядит бодро и ничего не пропускает.

Президент государства-агрессора утверждает, что в образе Байдена в прессе "нет ничего общего с реальностью". Такое мнение Путин высказал после личной встречи с американским политиком.

К теме Украина – важный приз: почему Путин был злым после встречи с Байденом

Как Путин описал Байдена

Российский политик назвал американского профессионалом. Кроме того, Путин сказал, что нужно внимательно работать с Байденом, ведь он ничего не пропускает.

Он выглядит бодро, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, более часа. Он полностью в материале, время от времени заглядывает в свои записи,
 –  отметил Путин.

Кроме того, он утверждает, что Байден собран и понимает, чего хочет добиться, делает это очень искусно.

Путин охарактеризовал и пресс-секретаря Байдена

Российский президент сказал, что пресс-секретарь Байдена Джен Псаки "все время путает что-то". Однако он добавил, что это не из-за нехватки образования, а из-за того, что американцы считают какие-то вещи второстепенным.

Как прошла встреча Путина и Байдена

  • Переговоры президентов были в Женеве 16 июня, они продолжались несколько часов.
  • Путин заявил, что тему Украины затрагивали. Байден, по его словам, согласился, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны быть Минские соглашения. Говорили о вступлении Украины в НАТО.
  • Также государства поднимали тему прав человека, кибератаки и международную политику.
  • Путин и раньше назвал Байдена конструктивным и опытным. Американский президент отметил, что "Россия и США – гордые и мощные страны, а Путин и Байден являются ответственными руководителями".
  • Правда, Пресс-конференцию политики давали отдельно.
Автор: Ольга Музика