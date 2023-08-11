Все еще подтоплена: в сети показали жуткое видео из Голой Пристани после подрыва Каховской ГЭС

Через два месяца после российского теракта на Каховской ГЭС оккупированная Голая Пристань остается подтопленной. В центре города до сих пор много воды, затопившей Голую Пристань в результате подрыва плотины.

Местные жители публикуют в сети видео из центра Голой Пристани, которая через два месяца после подрыва россиянами Каховской ГЭС до сих пор страдает от подтопления, пишет 24 Канал.

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Голая Пристань страдает от воды

На кадрах отчетливо видно, что уровень воды все еще достаточно высок. К сожалению, оставшиеся в Голой Пристани люди оказались в заложниках оккупантов, которые решили не ликвидировать последствия собственного теракта на Каховской ГЭС.

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