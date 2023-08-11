Все еще подтоплена: в сети показали жуткое видео из Голой Пристани после подрыва Каховской ГЭС
Через два месяца после российского теракта на Каховской ГЭС оккупированная Голая Пристань остается подтопленной. В центре города до сих пор много воды, затопившей Голую Пристань в результате подрыва плотины.
Местные жители публикуют в сети видео из центра Голой Пристани, которая через два месяца после подрыва россиянами Каховской ГЭС до сих пор страдает от подтопления, пишет 24 Канал.
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Голая Пристань страдает от воды
На кадрах отчетливо видно, что уровень воды все еще достаточно высок. К сожалению, оставшиеся в Голой Пристани люди оказались в заложниках оккупантов, которые решили не ликвидировать последствия собственного теракта на Каховской ГЭС.
Как сейчас выглядит Голая Пристань: смотрите видео Екатерины Козаченко
Что известно о подрыве Каховской ГЭС и жертвах среди населения
- Российские войска ночью 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В результате террористических действий россиян в зоне подтопления оказались 80 населенных пунктов.
- Большинство из них на левобережье Херсонщины, которая географически ниже правого берега. Оккупанты пошли на подрыв Каховской ГЭС, несмотря на то, что вода смыла их линию обороны.
- Министр МВД Украины Игорь Клименко в июле сообщил, что в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек. Речь идет о территориях, которые контролирует Украина.
- В частности, 29 человек погибли в Херсонской области и двое – в Николаевской. Точных данных о жертвах на временно оккупированных территориях нет. Российские пропагандисты сообщали, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек, однако эти данные могут быть значительно уменьшены.
- После подрыва Каховской ГЭС Голая Пристань буквально превратилось в озеро. Под водой оказалось около 200 домов. Люди помогали друг другу, поскольку россияне не проводили эвакуацию и бросили гражданских на произвол судьбы.
- После того, как вода несколько отступила, в Голой Пристани в домах начали находить мертвых людей. На жутких фотографиях из Голой Пристани за 16 июня видно, как тела погибших выносят из затопленных домов.