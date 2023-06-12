Словно из фильма об апокалипсисе: как выглядит сейчас Каховское водохранилище
Источник:eugene.vik.zp
Россияне в ночь на 6 июня взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате вода затопила часть Херсонской и Николаевской области.
Фотограф показал, как выглядит Каховское водохранилище после российского взрыва. По состоянию на вечер 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище составил 3,93 метра.
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Как выглядит Каховское водохранилище
Каховское море исчезает,
– подписал автор фотографий.
Как выглядит Каховское водохранилище / Фото eugene.vik.zp
Кстати, недавно в сети показали видео, как Каховское водохранилище выглядело до подрыва и после него.
Уровень воды там падает. Эксперты прогнозируют, что уровень воды снизится до состояния 1940 года. Предполагают, что речь идет о 6 – 7 метрах глубины и 1 километре ширины.
Каховское водохранилище до и после российского теракта: щемящее видео
Затопление Херсона
- В Херсонский ОВА по состоянию на 9:35 12 июня сообщили, что средний уровень воды составляет 3,24 метра. В Херсонской области затопленными остаются 46 населенных пунктов, из них 32 – на освобожденном правом берегу, 14 – на оккупированном левом.
- Известно, что до сих пор остается затопленным 3801 дом на деоккупированной территории Херсонской области.
- По состоянию на 9:46 у Министерстве внутренних дел рассказали, что на Каховском водохранилище в створе поста "Никополь" снижение уровня воды на 7,73 метра.
- Из Херсонской области удалось эвакуировать 2 743 человека, включая 205 детей и 76 маломобильных лиц. Спасены 702 человека, в том числе 30 детей и 40 маломобильных.
- К сожалению, предварительно известно о 5 погибших в Херсонской области. Еще 35 человек 11 июня считались без вести пропавшими, из них – семеро детей.