Где и как живет Зеленский уже год: Комаров показал эксклюзивные кадры

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров посетил Офис Президента на Банковой. Там уже год живет украинский президент Владимир Зеленский.

В это трудно поверить, однако 24 февраля – ровно год назад – Россия совершила широкомасштабное вторжение на территорию нашего государства. В эфире национального телемарафона журналист Комаров показал квартиру Зеленского в ОП. В частности, его кровать и личное пространство, информирует 24 Канал.

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Президент живет на работе во время войны

На кадрах видно, что от офиса Зеленского, где он обычно записывает обращение и принимает решение, до его кровати всего одна дверь. Если туда пройти, можно увидеть небольшую комнатку, в которой есть кровать, умывальник, телевизор, стол и несколько кресел.

В общем я здесь (в Офисе Президента – 24 канал) живу. Уже год,

– констатировал украинский лидер.

В то же время, из этого ролика стало известно, что у Владимира Зеленского есть парадный костюм, который он планирует одеть, когда Вооруженные Силы выгонят всех российских оккупантов с наших территорий.

Как Зеленский живет в ОП уже год от 24 февраля: смотрите отрывок из национального телемарафона

Большая пресс-конференция Зеленского 24 февраля

К этой теме вспомним, что 24 февраля 2023 Владимир Зеленский как глава государства решил ответить на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции. В частности, он озвучил следующее: