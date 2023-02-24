Где и как живет Зеленский уже год: Комаров показал эксклюзивные кадры
Украинский телеведущий Дмитрий Комаров посетил Офис Президента на Банковой. Там уже год живет украинский президент Владимир Зеленский.
В это трудно поверить, однако 24 февраля – ровно год назад – Россия совершила широкомасштабное вторжение на территорию нашего государства. В эфире национального телемарафона журналист Комаров показал квартиру Зеленского в ОП. В частности, его кровать и личное пространство, информирует 24 Канал.
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Президент живет на работе во время войны
На кадрах видно, что от офиса Зеленского, где он обычно записывает обращение и принимает решение, до его кровати всего одна дверь. Если туда пройти, можно увидеть небольшую комнатку, в которой есть кровать, умывальник, телевизор, стол и несколько кресел.
В общем я здесь (в Офисе Президента – 24 канал) живу. Уже год,
– констатировал украинский лидер.
В то же время, из этого ролика стало известно, что у Владимира Зеленского есть парадный костюм, который он планирует одеть, когда Вооруженные Силы выгонят всех российских оккупантов с наших территорий.
Как Зеленский живет в ОП уже год от 24 февраля: смотрите отрывок из национального телемарафона
Большая пресс-конференция Зеленского 24 февраля
К этой теме вспомним, что 24 февраля 2023 Владимир Зеленский как глава государства решил ответить на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции. В частности, он озвучил следующее:
- украинские пилоты продолжают обучение на истребителях F-16, хотя пока Запад не принял окончательного решения относительно предоставления нам этих летательных аппаратов;
- главной задачей и приоритетом для нашего государства по состоянию на сегодня есть переговоры с партнерами по передаче вооружения;
- в то же время, Украина благодарна странам Европы и Соединенным Штатам Америки за уже оказанную помощь;
- на площадке Организации Объединенных Наций может быть создан спецтрибунал для России;
- Украина работает над созданием механизма компенсации ущерба, что нанесла агрессия России на территории нашего государства за все это время.