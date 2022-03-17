Как выглядят Марьинка, Покровск и Авдеевка после постоянных обстрелов: фото и видео разрушений

Россия в течение полномасштабной войны продолжает атаковать украинские города, выпуская ракеты по домам мирных жителей. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко показал, как выглядят города на Востоке Украины после атак врага.

Соответствующую информацию чиновник обнародовал вечером 17 марта. Это случилось на 22-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Марьинка, Покровск и Авдеевка страдают от атаки врага

Россияне изо дня в день совершают новые военные преступления в Украине. Вчера вечером (речь идет о 16 марта – 24 канале) они обстреляли Покровск из "Искандеров". Попали в кафе, два человека ранены. К счастью, нет погибших,

– написал Кириленко.

Чиновник рассказал, что 17 марта в течение дня продолжаются обстрелы из "Градов" в районы Авдеевки, Красногоровки и Марьинки.

"Русская орда сознательно убивает наших людей и уничтожает то, что мы выстраивали годами. "Русский мир" – это смерти, разрушения и ненависть", – написал глава Донецкой ОВА.

Павел Кириленко рассказал, что на видео – Марьинка после непрерывных обстрелов, на фото – последствия обстрелов Покровская и Авдеевки.

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