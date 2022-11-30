Было около 600 раненых, – защитник Мариуполя вспомнил выход из "Азовстали"

Защитники Мариуполя более 80 дней провели в окружении на "Азовстали", а 16 мая Владимир Зеленский объявил об эвакуации украинских бойцов. Это было сложное решение и для военных.

Однако были моменты, которые нивелировали все сомнения украинских воинов. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий и сержант полка "Азов" Владислав Дутчак.

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На "Азовстали" было около 600 раненых

По его словам, главное, что защитники Мариуполя не сдавались в плен, а выходили под гарантии третьей стороны. И эти гарантии были достаточно серьезными.

Кроме того, российская сторона также предоставляла достаточно весомые гарантии. Кроме, скажем так, слова российского офицера наши воины понимали, что на них будет распространяться Женевская конвенция. Поэтому военное командование и политическое руководство пошли на соглашение с россиянами о прекращении гарнизоном "Мариуполь" борьбы и выхода из "Азовстали".

Были спасены жизни прежде всего наших раненых, которых было около 600 человек и их надо было спасать,

– сообщил украинский военнослужащий.

Полный стрим с Владиславом Дутчаком: смотрите видео

Эвакуация защитников "Азовстали": как все происходило