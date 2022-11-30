Было около 600 раненых, – защитник Мариуполя вспомнил выход из "Азовстали"
Защитники Мариуполя более 80 дней провели в окружении на "Азовстали", а 16 мая Владимир Зеленский объявил об эвакуации украинских бойцов. Это было сложное решение и для военных.
Однако были моменты, которые нивелировали все сомнения украинских воинов. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий и сержант полка "Азов" Владислав Дутчак.
Достойно внимания Украина вернула еще 50 защитников: среди освобожденных – бойцы из "Азовстали" и Змеиного
На "Азовстали" было около 600 раненых
По его словам, главное, что защитники Мариуполя не сдавались в плен, а выходили под гарантии третьей стороны. И эти гарантии были достаточно серьезными.
Кроме того, российская сторона также предоставляла достаточно весомые гарантии. Кроме, скажем так, слова российского офицера наши воины понимали, что на них будет распространяться Женевская конвенция. Поэтому военное командование и политическое руководство пошли на соглашение с россиянами о прекращении гарнизоном "Мариуполь" борьбы и выхода из "Азовстали".
Были спасены жизни прежде всего наших раненых, которых было около 600 человек и их надо было спасать,
– сообщил украинский военнослужащий.
Полный стрим с Владиславом Дутчаком: смотрите видео
Эвакуация защитников "Азовстали": как все происходило
- Украинские воины 3 месяца удерживали оборону Мариуполя. Их титанические усилия не дали врагу перебросить на другие направления около 20 тысяч российских оккупантов. Впрочем, чтобы сохранить жизнь нашим героям – 16 мая началась эвакуация из "Азовстали".
- Оборону держали бойцы полка "Азов", морские пехотинцы, а также бойцы Нацгвардии, полиции, пограничники и даже Службы безопасности Украины. Все они не предали присягу Украине и защищали ее территориальную целостность.
- Сначала вывезли 53 тяжелораненых военных в медицинское учреждение во временно оккупированный Россией Новоазовск. Еще 211 воинов доставили в Оленевку через гуманитарный коридор.
- 20 мая один из командиров гарнизона на "Азовстали" подполковник Денис Прокопенко записал обращение, где сообщил, что высшее военное руководство дало приказ прекратить оборону города. Защитники попали в российский плен.
- 29 июня Украина провела обмен пленными, в рамках которого на Родину вернулись 144 украинских военных. Из них 95 защитников "Азовстали", а 43 героя из известного полка бойцов под руководством Дениса Прокопенко.
- А 22 сентября состоялся самый масштабный обмен пленными. Нашему государству удалось вернуть 215 воинов, среди которых 108 азовцев. Из плена вернулись командиры защитников "Азовстали".
- Однако в российском плену все еще остаются украинские герои, поэтому верим в их скорейшее возвращение и делаем все от нас зависящее, чтобы приблизить этот момент.