Продолжает ли работать зерновое соглашение после выхода России: какая ситуация в портах

Накануне Россия заявила о выходе из зернового соглашения. Несмотря на это, инициатива продолжает работать.

Все заявления, которые звучат из Кремля, ничего не стоят. Сегодня государство-агрессор не имеет должной военной мощи в Черном море. Об этом 24 каналу сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Весь мир увидел, кем является Путин

Выходом из Зернового соглашения Россия в очередной раз продемонстрировала миру свою сущность. Братчук убежден, что своими действиями Путин разозлил весь мир.

Когда раньше наши политики говорили о том, что "дед Кабаев" – параноик, и все его окружение – это параноики, это вызвало у мирового сообщества даже соболезнования. Сейчас это уже раздражение. Настал тот момент, когда нужно вызвать санитаров. Санитары есть – возможно, не ООН, а Турция,

– подчеркнул Братчук.

Речь идет о том, что Турция является членом НАТО. Следовательно, провокация с атакой российского флота на любой корабль приведет к действию статью 5 Североатлантического Альянса.

Что известно о движении судов

Как отметил Братчук, за два дня прошло 17 судов. Известно, что:

два корабля зашли в Одесские порты под погрузку маслом – это флаги Иордании и Румынии;

1 ноября суда пошли на Африку – в Марокко и Ливию, а также в Европу.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что ООН согласовала 8 кораблей на 3 ноября.

Порты не прекращали свою работу. Я уверен, что Зерновая инициатива будет реализована,

– убежден представитель Одесской ОВА.

Братчук добавил, что с утра 2 октября в Одессе раздался сигнал воздушной тревоги. К счастью, обстрелов не было.

"Возможно, это рефлексия Путина и России на ситуацию с зерновым коридором. Для них ничего хорошего не происходит, а для мира – да", – подытожил он.

Братчук: будет еще горячее, Путин разозлил мир, что с экспортом зерна: смотрите видео

Россия заявила о выходе из Зернового соглашения: коротко