Зеленский назвал цели Путина: как окружение диктатора зарабатывает на срыве зерновой сделки

Владимир Зеленский назвал Владимира Путина неадекватным человеком, не уважающим международное право. Президент Украины разоблачил российского диктатора на желании превращать товары в "эксклюзивы на крови".

Владимир Зеленский уличил Путина и его окружение на желании заработать на блокировании зерновой инициативы. Он объяснил цели страны-агрессорки.

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Украинский лидер заявил, что окружение Путина зарабатывает большие средства благодаря блокированию поставок зерна из Украины. Это прагматический круг людей, которые обогащаются, пока продолжается полномасштабная война России против нашего государства.

Блокировка нашего зерна – это очень просто. Он (Путин – 24 Канал) реализует свое. Он исходит от конкуренции. И увеличивается цена на его товар, потому что он становится "эксклюзивом на крови", я бы сказал. То есть, это прагматика человека, не уважающего международное право и которому дают возможность сегодня право не уважать,

– объяснил Зеленский.

По его словам, Путин радикально настроен на уничтожение жителей Украины. Он намекнул, что дело не только в будущем украинцев. Как пояснил президент, речь идет о выживании мира, голоде и реальном социальном хаосе, который может возникнуть из-за непоставки агропромышленного продукта.

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