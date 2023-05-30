Что-то важное произойдет на этой неделе: Пионтковский назвал предпосылки

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин выводит своих бойцов из Бахмута. Делает это он не просто, потому что имеет хитрый план, который может реализовать с дня на день.

Пригожин стремится в очередной раз унизить российское военное руководство за проигрыши на войне против Украины. Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист из США.

Смотрите также Путин не дает приказа о его уничтожении: чем Пригожин заслужил карт-бланш в критике Кремля

Пригожин разогнался нешуточно

Андрей Пионтковский объяснил, что феномен Пригожина состоит в борьбе его ППК "Вагнера" с Генштабом России. Шут Путина фактически поставил ультиматум российскому Минобороны из-за выхода из Бахмута, который так и не удалось взять за 10 месяцев.

Это довольно странно для военной истории – это феномен, когда один из командиров военной группировки диктует Генштабу, что делать,

– подчеркнул он.

В свое время за подобные действия расстреливали. Впрочем, смелости Пригожину не занимать. Его действия свидетельствуют о том, что в ближайшую неделю может что-нибудь произойти.

Как предвестник этого то, что Пригожин в своем интервью публично опозорил Минобороны, заявив о его поражениях в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Он намекнул, что российское руководство за эти неудачи должно чуть ли не застрелиться. Если этого не произойдет, расправа над ним состоится на Красной площади 10 июня 2023 года.

"Он фактически им назначил стрелку в Бахмуте!" – убежден российский публицист из США.

Впрочем, репутация самого руководителя ППК "Вагнера" не менее запятнана, так как он покидает Бахмут, несмотря на свою "всесильность".

Андрей Пионтковский объяснил, что могут вызвать заявления Пригожина: смотрите видео

Какие изменения ждут Россию

Пионтковский подчеркнул, что ротация на Бахмутском направлении – это огромный удар по русской армии и обществу, их морально-психологическому состоянию.

Все это должно вернуться в нужную сторону в течение следующих 12 дней,

– убежден он.

В то же время, сам Пригожин дает определенные подсказки. В своих заявлениях постоянно говорит, что "не мы развязали братоубийственную войну", апеллируя к предателям из Генштаба, Минобороны и олигархов. Таким образом, он хочет пробудить так называемых Z-патриотов.

По мнению российского публициста в США, из них в России насчитывается около 15%.

"Война проиграна и сейчас нужно заняться более важными вещами – найти, как сохранить власть в послевоенной и постпутинской России", – сообщил он о мотивах Пригожина.

Поэтому с одной стороны шут Путина запугивает русскую верхушку и подстрекает патриотически настроенный народ, чтобы получить господство в России.