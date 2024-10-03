Полковник запаса ВСУ спрогнозировал события на фронте после ухода из Угледара

Украинские войска 2 октября вышли из Угледара после жестких боев. Нашим защитникам угрожало окружение, поэтому своевременный выход позволил сохранить их жизни. В то же время уход Сил обороны из города будет иметь серьезные последствия, если не принять определенные меры.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что украинским силам сейчас нужно перехватить силы врага. Если этого не сделать, могут возникнуть сложности относительно обороны других населенных пунктов в Донецкой области.

К теме Угледар был оборонительной крепостью: где теперь будут наступать россияне

Может ли обвалиться фронт

Задача ВСУ сейчас – перехватить россиян в районе Богоявленки, расположенной юго-западнее Угледара.

Если этого не сделать, тогда может произойти обвал южной части восточного фронта – до Покровска. Тогда и в Курахово будет большая проблема, потому что там сформируется так называемый "Кураховский карман". Также возможно полуокружение Селидово,

– предположил военный эксперт.

После этого россияне вероятно будут иметь возможность с юга подойти к Покровску. Однако, по его словам, все это не произойдет завтра, однако, возможно, до Нового года, и при условии, если у россиян будет достаточное количество резервов, что не предвидится в ближайшее время.

В то же время украинские силы могут противодействовать врагу и остановить его движение, если будет правильно подобран механизм. Прежде всего нужна переброска дополнительных сил и средств для перехвата россиян,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Кроме того, ВСУ нужно удержать Кураховское направление. У противника плохая ситуация на вклинении к Покровску.

"Если украинские силы удержат Курахово, тогда в течение зимы смогут дальними средствами поражения разбить это российское вклинение. Главное, чтобы нас не подвели западные партнеры по поставкам вооружения", – объяснил он.

Это еще одна проблема

Потеря Угледарского плацдарма также угрожает Силам обороны тем, что россияне смогут беспрепятственно двигаться по железной дороге, в частности, в районе Волновахи. Ранее наши защитники из Угледара дальнобойной артиллерией удерживали Волновахскую железнодорожную развязку. После ухода наших войск, как он отметил, работать по дальней развязке можно будет только дальними ракетами, в частности, HIMARS, которые намного дороже.

Занятие Угледара позволяет россиянам сейчас планировать переброску войск в большом количестве на Запорожское и Херсонское направления, и это еще одна проблема. Поэтому и нужно было держать Угледар, и это делала в течение 1,5 лет украинская героическая 72 бригада, которая ликвидировала два склада 155 бригаду морской пехоты противника,

– подчеркнул Роман Свитан.

Важно! Западные СМИ пишут, что важной причиной, почему был сдан Угледар, было недостаточное количество ракет, которые должны были поставлять Украине союзники, а также отсутствие разрешения ВСУ наносить удары вглубь России. Это также отметил Владимир Зеленский, заявив, что "без соответствующего оружия мы не можем остановить Россию". Враг, по словам Свитана, знает, что мы можем работать по оккупированным территориям и не можем, по российской, поэтому основные логистические цепочки и базы расположили за пределами достижения средствами, что доступны ВСУ.

Ситуация в районе Угледара: смотрите на карте