Выходцы из "Голоса" в партии Притулы: политик раскрыл детали

28 сентября 2021 , 18:45
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Источник:

24 канал

После того, как Сергей Притула покинул партию "Голос", он намекнул на создание собственной политической силы. Сейчас она находится на этапе формирования.

Также в ней могут быть выходцы из "Голоса". Об этом сказал украинский телеведущий, волонтер и политик в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

К теме Притула объявил о создании собственной партии

Во время интервью журналистка спросила, связана ли будущая политсила с той частью нардепов, которая откололась от "Голоса" и сейчас называется группа "Справедливость".

Частично – да, частично – нет,
– ответил Притула.

Он отметил, что достаточно тесно коммуницирует с частью депутатов из группы "Справедливость". Однако точно так же общается и с остальной частью фракции "Голос".

Кстати! После того, как Притула покинул "Голос", эксперты прогнозировали, что политсила может разделиться на 2 части.

С кем общается Притула

Притула рассказал, что общается с группой, которая откололась внутри фракции, в частности с:

  • Ярославом Юрчишиным;
  • Романом Лозинским;
  • Александрой Устиновой.

В то же время из другой группы он коммуницирует с:

  • Сергеем Рахманиным;
  • Романом Костенко;
  • Рустемом Умеровым.

"На самом деле у меня хорошие отношения остались почти со всеми людьми, которые шли на парламентскую кампанию 2019 года", – отметил Притула.

Новая политсила Притулы: что известно

  • В начале июня Сергей Притула заявил, что уходит из "Голоса". Одной из причин стали действия нового руководства.
  • В политсиле не удивились решению волонтера и шоумена. Мол, его амбиции возобладали.
  • Уже тогда глава фракции Ярослав Железняк предположил, что причиной такого решения может стать собственная политсила.
  • Притула не раз говорил о своих лидерских амбициях.

Полный выпуск интервью с Сергеем Притулой: смотрите видео

 

Автор: Анастасія Мигидюк