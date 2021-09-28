Выходцы из "Голоса" в партии Притулы: политик раскрыл детали

После того, как Сергей Притула покинул партию "Голос", он намекнул на создание собственной политической силы. Сейчас она находится на этапе формирования.

Также в ней могут быть выходцы из "Голоса". Об этом сказал украинский телеведущий, волонтер и политик в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

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Во время интервью журналистка спросила, связана ли будущая политсила с той частью нардепов, которая откололась от "Голоса" и сейчас называется группа "Справедливость".

Частично – да, частично – нет,

– ответил Притула.

Он отметил, что достаточно тесно коммуницирует с частью депутатов из группы "Справедливость". Однако точно так же общается и с остальной частью фракции "Голос".

С кем общается Притула

После того, как Притула покинул "Голос", эксперты прогнозировали , что политсила может разделиться на 2 части.

Притула рассказал, что общается с группой, которая откололась внутри фракции, в частности с:

Ярославом Юрчишиным;

Романом Лозинским;

Александрой Устиновой.

В то же время из другой группы он коммуницирует с:

Сергеем Рахманиным;

Романом Костенко;

Рустемом Умеровым.

"На самом деле у меня хорошие отношения остались почти со всеми людьми, которые шли на парламентскую кампанию 2019 года", – отметил Притула.

Новая политсила Притулы: что известно

В начале июня Сергей Притула заявил, что уходит из "Голоса". Одной из причин стали действия нового руководства.

В политсиле не удивились решению волонтера и шоумена. Мол, его амбиции возобладали.

Уже тогда глава фракции Ярослав Железняк предположил, что причиной такого решения может стать собственная политсила.

Притула не раз говорил о своих лидерских амбициях.

Полный выпуск интервью с Сергеем Притулой: смотрите видео