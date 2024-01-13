Горячие "фонтаны" только на улицах: российский Липецк сидит без отопления при -24 градусах

Жители российского города Липецка также остались без отопления – при том, что мороз там достигает отметки -24 градуса. Причиной отключения тепла в домах власти называют прорыв теплосети в нескольких местах.

Жители по крайней мере 70 многоэтажек должны придумать, каким образом им можно согреться в такой трескучий мороз. В то же время, на улицах взорвались настоящие гейзеры, которым позавидуют даже в Исландии.

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Отопления теперь нет и в Липецке

В российском Липецке россиянам отключили отопление. Местные власти сообщили, что причиной является прорыв теплосети – по крайней мере, в трех местах. В результате без отопления и горячей воды осталось более 70 многоквартирных домов. Всего от аварии пострадали более 4 тысяч местных жителей, из них более тысячи детей.

Российские коммунальщики до сих пор не справились с последствиями прорыва / местные власти

Температура днем в Липецке опускалась до -24 градусов. В настоящее время синоптики прогнозируют, что ночью температура может достигать до -30 градусов мороза. Местные власти обещали оперативно починить теплоснабжение, однако дедлайн постоянно переносили.

В подвале 6 января прорвало трубу, только 9 января приехали сантехники и просто перекрыли горячую воду по стояку, сказали – ждите ремонта. Подвал постоянно затоплен. В подъезде ситуация не лучше… На месте дыры должна быть вторая горячая труба. Где она – непонятно,

– жалуются россияне.

Россияне жалуются на холод в домах из-за прорыва теплосети / местные власти

В то же время прямо посреди города из земли бьют фонтаны горячей воды – поэтому образуется пар, накрывший город. Россияне уже сами шутят, что Липецк превратился в "курортный город" – с собственными гейзерами зимой.

Российский Липецк скрылся в облаках горячего пара / местные власти

Количество домов, лишенных отопления, продолжает расти. В городе готовятся открывать пункты временного размещения.

В Липецке из-под земли бьют настоящие гейзеры: смотрите видео

Морозы против россиян