Горячие "фонтаны" только на улицах: российский Липецк сидит без отопления при -24 градусах
Жители российского города Липецка также остались без отопления – при том, что мороз там достигает отметки -24 градуса. Причиной отключения тепла в домах власти называют прорыв теплосети в нескольких местах.
Жители по крайней мере 70 многоэтажек должны придумать, каким образом им можно согреться в такой трескучий мороз. В то же время, на улицах взорвались настоящие гейзеры, которым позавидуют даже в Исландии.
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Отопления теперь нет и в Липецке
В российском Липецке россиянам отключили отопление. Местные власти сообщили, что причиной является прорыв теплосети – по крайней мере, в трех местах. В результате без отопления и горячей воды осталось более 70 многоквартирных домов. Всего от аварии пострадали более 4 тысяч местных жителей, из них более тысячи детей.
Российские коммунальщики до сих пор не справились с последствиями прорыва / местные власти
Температура днем в Липецке опускалась до -24 градусов. В настоящее время синоптики прогнозируют, что ночью температура может достигать до -30 градусов мороза. Местные власти обещали оперативно починить теплоснабжение, однако дедлайн постоянно переносили.
В подвале 6 января прорвало трубу, только 9 января приехали сантехники и просто перекрыли горячую воду по стояку, сказали – ждите ремонта. Подвал постоянно затоплен. В подъезде ситуация не лучше… На месте дыры должна быть вторая горячая труба. Где она – непонятно,
– жалуются россияне.
В то же время прямо посреди города из земли бьют фонтаны горячей воды – поэтому образуется пар, накрывший город. Россияне уже сами шутят, что Липецк превратился в "курортный город" – с собственными гейзерами зимой.
Российский Липецк скрылся в облаках горячего пара / местные власти
Количество домов, лишенных отопления, продолжает расти. В городе готовятся открывать пункты временного размещения.
В Липецке из-под земли бьют настоящие гейзеры: смотрите видео
Морозы против россиян
- В Подмосковье из-за отсутствия отопления во время сильных морозов часть граждан была вынуждена греться разжиганием костра прямо во дворах. Тогда температура в домах достигала максимум 12 градусов тепла, а также лопались батареи. Местные власти никак не реагировали на претензии и вместо ремонта коммуникаций предлагали россиянам одеяла.
- В своей квартире даже замерз капитан ВМФ России – 60-летний Владислав Ивашкевич. Его родственники рассказали, что тепло в доме исчезло еще 29 декабря. Коммунальщики никак не реагировали на сообщения, а оккупант в это время просто ждал у себя дома.
- Кроме того, в Республике Карелия замерзают жители сразу нескольких населенных пунктов. Причиной коллапса стало то, что источники теплоснабжения эксплуатируют подразделения жилищно-коммунального управления, которые в свою очередь подчиняются министерству обороны России. А Путин вместо решения проблем решил начать предвыборную кампанию – впервые за 20 лет он уехал на Чукотку.