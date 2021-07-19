Вылетел в кювет и перевернулся: на Львовщине трагически погиб водитель микроавтобуса – фото
На дороге Перемышляны – Дунаев 19 июля произошло смертельное ДТП. Водитель микроавтобуса Opel Vivaro вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии мужчина погиб, а его пассажирка попала в больницу.
Водитель погиб на месте ДТП до приезда медиков. К сожалению, его не удалось спасти.
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Микроавтобус перевернулся в кювет
- Авария произошла примерно в 5:00 на трассе Перемышляны – Дунаев между селами Выписки и Чемеринцы.
- Правоохранители предварительно установили, что 37-летний львовянин за рулем автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением.
- Он съехал в кювет, в результате чего его машина перевернулась.
- Мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб на месте происшествия.
- В салоне также находилась 26-летняя жительница Перемышлян.
- К счастью, женщина выжила. Однако пассажирка получила травмы, поэтому ее отвезли в больницу.
Водитель не справился с управлением / Фото полиции Львовской области
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Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас они проводят расследование. Правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовской области