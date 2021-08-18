Выманивали средства на солдат-призраков: почему армия Афганистана не смогла дать отпор талибам

Стремительный захват власти в Афганистане боевиками "Талибана" потрясло даже американскую разведку. Трудно представить, как более 300 тысяч военных не выдержали наступление примерно 60 тысяч талибов. Что стало причиной такого позорного поражения – разбираемся дальше.

Выяснилось, что миллиарды долларов США и НАТО все это время шли в карманы чиновников Афганистана, тогда как обычные солдаты могли не получать зарплату месяцами.

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В июне 2014 года почти 30 тысяч иракских солдат не смогли помешать 1500 боевикам террористической группировки ИГИЛ захватить Мосул, второй по величине город Ирака. Это уже было знаком, что что-то происходит не так.

В августе 2021 года афганский сектор безопасности, насчитывавший армию, ВВС и полицию, не выдержал наступления примерно талибов. Причин быстрого разгрома афганской армии было несколько. Самое главное – коррупция.

Коррупция и "солдаты-призраки"

Коррупция в министерствах обороны и внутренних дел Афганистана достигала катастрофического уровня. Средства, боеприпасы и продовольствие разворовывались, вместо того чтобы попасть к солдатам. Боеприпасы и другое оборудование продавались на черном рынке, и в итоге оказались в руках талибов.

Как пишет ВВС-Украина, на самом деле численность афганской армии была в разы меньше и составляла 50 тысяч военных. Афганские чиновники просто придумывали мифические батальоны и выбивали для них американское финансирование.

Высокопоставленные офицеры "раздували" штат своих подразделений вымышленными именами и забирали себе зарплаты этих "солдат-призраков". Тогда как настоящие афганские военные могли месяцами не получать зарплату.

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Среди других причин издание называет:

политическую нестабильность – постоянные кадровые изменения и вмешательства других стран;

постоянные кадровые изменения и вмешательства других стран; отсутствие идеологической основы – афганские военные, которые за последние двадцать лет научились полагаться на поддержку США, были фатально деморализованы решением Вашингтона отказаться от них.

Офицер спецподразделения Афганистана сообщил Washington Post, что многие афганцы восприняли соглашение о выводе войск, которую администрация Дональда Трампа подписала с талибами в феврале 2020 года, как "конец".

Среди афганских войск были распространены теории заговора о якобы тайном соглашении между правительством Афганистана и талибами. Это еще больше подорвало решимость афганских солдат сопротивляться продвижению идеологически сплоченных талибов.

К чему все это привело