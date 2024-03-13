Призываем начать эвакуацию из Белгорода и Курска, – совместное заявление российских добровольцев
Источник:Легион "Свобода России"
Представители легиона "Свобода России" и РДК обратились к своим согражданам. Они отметили, что вынуждены нанести удар по военным позициям между городами.
Днем 13 марта представители Легиона “Свобода России”, Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона обнародовали совместное заявление. Они обратились к жителям города Белгород, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто их слышал.
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Обстрелы Украины должны прекратиться
Добровольцы отметили, что российские военные, которых контролирует Владимир Путин, наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между домами, школами и госучреждениями Белгорода.
Ежедневно десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться!
– говорится в заявлении.
Военные отметили, что в связи с этим, они вынуждены нанести огневое поражение позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск.
Чтобы избежать жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города,
– отметили добровольцы.
Они также призвали местные власти сохранить жизни людей и начать эвакуацию.
Цель операции РДК и Легиона "Свобода России"
- Бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона" 12 марта снова зашли на территорию России. Все самое интересное – еще впереди, рассказал доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский с позывным "Лютик". Он отметил, что, вероятнее всего, российские оккупанты сейчас будут пробовать перебрасывать резервы и осуществлять различные мероприятия, чтобы выбить добровольцев.
- По его словам, добровольцы готовы к любому развитию событий. Есть разработанные планы соответствующего к тому, как будет развиваться ситуация. В любом случае одна из целей операции – оттянуть некоторые резервы россиян, чтобы они не попали на временно оккупированные территории Украины.
- Как отметил "Лютик", важно осознавать, в какой момент происходит рейд объединенных сил российских добровольцев. Именно на этой неделе Кремль пытается организовать так называемые "выборы президента России". Хотя понятно, что никакие это не выборы. А просто очередной шаг к узурпации.