Представители легиона "Свобода России" и РДК обратились к своим согражданам. Они отметили, что вынуждены нанести удар по военным позициям между городами.

Днем 13 марта представители Легиона “Свобода России”, Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона обнародовали совместное заявление. Они обратились к жителям города Белгород, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто их слышал.

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Обстрелы Украины должны прекратиться

Добровольцы отметили, что российские военные, которых контролирует Владимир Путин, наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между домами, школами и госучреждениями Белгорода.

Ежедневно десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться!

– говорится в заявлении.

Военные отметили, что в связи с этим, они вынуждены нанести огневое поражение позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск.

Чтобы избежать жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города,

– отметили добровольцы.

Они также призвали местные власти сохранить жизни людей и начать эвакуацию.

Цель операции РДК и Легиона "Свобода России"