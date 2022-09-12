Можем отобрать без согласия россии, – Малюська объяснил, как добиться выплаты репараций
Украина будет требовать от россии выплаты репараций за причиненный нашему государству ущерб на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Впрочем, реальный размер ущерба еще и близко не подсчитан.
Так, оценивать причиненный экологии и населению вред еще даже не начинали. Об этом 24 каналу рассказал министр юстиции Денис Малюська.
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Почему именно 300 миллиардов
Сумма ущерба, нанесенного россией гораздо больше, чем 300 миллиардов. Это только те средства, которые на лето прошлого года хранились на счетах российского центробанка в странах Запада.
Это те средства, которые мы потенциально можем отобрать без согласия россии.
– объяснил Малюська.
Он отметил, что размер требований наших репараций будет значительно больше, поскольку ущерб, причиняемый страной-агрессором нашему государству, ежедневно растет. Сейчас Украина фокусируется именно на золотовалютных резервах (ЗВР) россии, которые достаточно большие и значительная их часть находится в странах Запада.
Россияне пытались скрыть ЗВР перед началом вторжения и максимально аккумулировать свои ресурсы в Китае или физическом золоте, хранящемся на территории россии. Но то, что осталось, тоже является значительными суммами, которые помогут нам восстанавливать экономику и компенсировать убытки украинцам после победы.
Почему Украина не может получить доступ к этим средствам
Работа относительно достижения выплат россией репараций уже производится и зависит от групп активов. Так, к каждому типу активов необходим отдельный подход.
Ключевой фокус, безусловно, на золотовалютных резервах россии, потому что это самые значительные средства,
– заметил министр юстиции.
Он объяснил, что это сотни миллиардов долларов и у них есть один собственник – россия, которая очевидно и объективно совершила преступление в отношении нашего государства. Соответственно, если есть виновник, то средства можно отобрать.
"Ключевая проблема средств ЗВР российского центробанка – то, что они защищены суверенным иммунитетом. То есть одно государство не может отобрать у другого его имущество без согласия последнего", – отметил Малюська.
Это общий принцип международного права, но в нем есть исключения,
– подчеркнул министр юстиции.
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Что нашему государству необходимо сделать
Исключения в суверенном иммунитете, когда отобрать имущество можно, прописаны в международных договорах или во внутренних актах отдельных стран.
К этим исключениям мы предлагаем добавить положение о том, что иммунитет не распространяется на случаи, когда это имущество страны-агрессора и средства отправляются на возмещение причиненного агрессией ущерба,
– рассказал Малюська.
"Соответственно, для того чтобы получить эти средства нам нужно по меньшей мере снять с них эту бронебойную защиту суверенного иммунитета ", – отметил министр юстиции.
Да, для этого нужен международный договор, а также немного подкорректировать законодательство отдельных ключевых для Украины западных стран. Партнеры поддерживают нашу страну, но пока никто не делает первый решительный шаг.
У стран, которые уже сейчас готовы подписывать договор, есть небольшие российские золотовалютные резервы. Государства, которые имеют значительные ЗВР, решились бы на этот шаг, если бы какая-то авторитетная международная организация "дала зеленый свет", например, Генассамблея ООН.
После этого последуют переговоры, заключение международного договора и соответственно внесение изменений в законодательство и получение доступа к средствам российского центробанка,
– рассказал Малюська.
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Украина может рассчитывать и на средства российских олигархов
Также есть еще средства, спрятанные в частном секторе – в компаниях российских олигархов или государственных компаниях страны-агрессора. Однако там механизм их получения еще более сложный.
Там, очевидно, не обойдется без того, чтобы идти в суд и несколько лет еще судиться с россиянами.
– заметил министр юстиции.
Преимущество этого механизма состоит в том, что его можно имплементировать без согласия россиян. А главным недостатком есть то, что это будет долго продолжаться.
Малюська объяснил механизм получения репараций: смотрите видео