Средства компенсируют: Львовская ОВА вернет выплаты семьям погибших героев

Во Львовской ОВА заявили, что вернут семьям Героев Небесной Сотни, людям с инвалидностью, которые принимали участие в Революции Достоинства, АТО и ООС, выплаты на уровне 2024 года. Также семьям пообещали компенсировать недополученные средства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

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Во Львовской ОВА прокомментировали уменьшение выплат

Максим Козицкий заявил, что семьи Героев Небесной Сотни, люди с инвалидностью, которые принимали участие в Революции Достоинства, АТО и ООС, с марта они будут получать выплаты на том уровне, который был в конце 2024 года.

Также Львовская ОВА компенсирует из областного бюджета те средства, которые они недополучили в январе и феврале этого года.

Спасибо за все, что вы сделали и продолжаете делать для нашего государства,

– написал Козицкий.

Напомним, на днях общественная организация "Семей павших Героев Львовщины" заявила об урезании выплат детям погибших военных в АТО/ООС и анонсировала мирную акцию протеста к третьей годовщине полномасштабного вторжения.

По словам заместителя председателя общественной организации Гелены Билык, с января дети погибших воинов в АТО/ООС начали получать почти на почти полторы тысячи меньше. Отмечается, что ранее выплата составляла 4300 гривен, однако с 2025 года Львовская ОВА решила ее уменьшить до 2900 гривен.

Пока что в общественной организации не отреагировали на заявление главы ОВА Максима Козицкого.