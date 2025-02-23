Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

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У Львівській ОВА прокоментували зменшення виплат

Максим Козицький заявив, що родини Героїв Небесної Сотні, люди з інвалідністю, які брали участь у Революції Гідності, АТО і ООС, з березня вони отримуватимуть виплати на тому рівні, який був у кінці 2024 року.

Також Львівська ОВА компенсує з обласного бюджету ті кошти, які вони недоотримали у січні та лютому цього року.

Дякуємо за все, що ви зробили і продовжуєте робити для нашої держави,

– написав Козицький.

Нагадаємо, днями громадська організація "Родин полеглих Героїв Львівщини" заявила про урізання виплат дітям загиблих військових в АТО/ООС та анонсувала мирну акцію протесту до третьої річниці повномасштабного вторгнення.

За словами заступниці голови громадської організації Гелени Білик, з січня діти загиблих воїнів у АТО/ООС почали отримувати на майже півтори тисячі менше. Зазначається, що раніше виплата становила 4300 гривень, однак з 2025 року Львівська ОВА вирішила її зменшити до 2900 гривень.

Наразі в громадській організації не відреагували на заяву очільника ОВА Максима Козицького.