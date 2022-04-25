Выплаты погибшим будут выдавать военные: как Россия хочет скрыть свои потери

25 апреля 2022 , 09:49
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Минобороны Великобритании

В России предлагают, чтобы выплаты компенсаций семьям погибших солдат контролировали военные, а не чиновники, как было раньше.

Вероятно, таким образом россияне хотят скрыть подлинные масштабы потерь. Об этом сообщает разведка Великобритании.

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Такое предложение о выплатах выдвинули в минобороны государства-агрессора.

Потери оккупантов в войне

Россияне по состоянию на 24 апреля потеряли около 21 800 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили более 800 вражеских танков, 2238 боевых бронированных машин, 408 артиллерийских систем – 408, 17 самолетов.

Интересно – ВСУ сбили два самолета кафиров в Харьковской области:

 

Автор: Ольга Музика