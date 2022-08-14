Позже обычного: в Минобороны озвучили сроки выплат для военных в августе

Украинские военные в августе получат выплаты, но будут осуществлять их позже обычного. Рассказываем, когда деньги должны поступить на счета.

Об этом на брифинге рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что украинские военные получат выплаты уже в конце месяца. Расчеты, которые это гарантируют, уже сделаны.

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Задержки связаны с госбюджетом

Заниматься не стоит. По словам Анны Маляр, соответствующие задержки связаны с изменениями в государственном бюджете. В то же время, она отметила, что наша страна, а точнее ее экономика, переживает экстремальную ситуацию.

Поэтому правительству необходимо решать ряд сложных вопросов. Но, уверила Маляр, оборона остается в приоритете. Так что каждый военный получит средства, которые должен. Просто часть из них может поступить на счета на 2-3 недели позже, если сравнивать с прошлыми месяцами.

В предыдущие месяцы мы выстроили ритм: в первой половине места МОУ переводило средства на выплаты ежемесячного денежного довольствия военнослужащих. Во второй половине месяца МОУ финансировали дополнительные выплаты за несение службы во время военного положения и непосредственное участие в боевых действиях,

– добавила Маляр.

Под ежемесячным обеспечением подразумеваются должностные оклады, выплаты за воинские звания, а также выслугу лет.

Кроме того, Анна Маляр отметила, что по сравнению с июнем выплаты за июль возрастут на 15 процентов. Если говорить об общей сумме, то речь идет о 70 миллиардах гривен.

Какие специальности нужны армии

Напомним, что накануне секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ветеран АТО Роман Костенко рассказал, каких специальностей не хватает в ВСУ . По его словам, сейчас воинские части укомплектовываются не по количеству, а с учетом закрытия необходимых специальностей.

К примеру, пехотинцев сейчас не набирают, ведь их количество достаточно. Но есть потребность в водителях. Также редка специальность оператор противотанковых ракет.

В то же время Костенко отметил, что сейчас из добровольцев без опыта и людей с опытом воевать выбирают других. Им ведь нужно посвятить минимум времени, чтобы отправить воевать и защищать Родину.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 14 августа: смотрите видео