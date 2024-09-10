Минобороны до сих пор не получило средства на нужды ВСУ, которые должны пойти на выплаты военнослужащим

Министерство обороны Украины до сих пор ожидает средства для выплат военнослужащим. Ожидание продлится до 20 сентября.

Министерство обороны до 20 сентября ожидает получения средств для Вооруженных сил. Их должны использовать для выплат военнослужащим.

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333 миллиарда пойдут на покрытие потребностей ВСУ

В 2024 году украинское оборонное ведомство ожидает выделения дополнительных 373,7 миллиарда гривен. 333 миллиарда пойдут на покрытие потребностей Вооруженных сил.

Народный депутат и руководитель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что будут повторно голосовать за налоговые изменения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поделился планом покрытия дефицита в военном бюджете. По его словам, это решение необходимо, поскольку украинская армия нуждается в большем количестве оружия и стабильного обеспечения.