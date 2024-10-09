Пока я комбат – будет только так, – Верес эмоционально расставил точки относительно выплат военным

Украинские бойцы, в отличие от российских солдат, более мотивированы, ведь воюют за родную землю. В то время как в России единственный действенный инструмент поощрить россиян подписывать контракт с минобороны и идти на фронт – деньги.

Командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес в эфире 24 Канала озвучил, что основная мотивация украинских военнослужащих заключается не в деньгах. Хотя и достойные выплаты, конечно, военные должны получать.

Смотрите также Какие субсидии имеют украинские военнослужащие

"Окопные" выплаты – правильное решение со стороны правительства

По словам Вереса, его Бахмутская бригада состоит почти на 70% из военных, которые являются переселенцами. Поэтому конечно им нужно кормить семьи. Однако командир 54-й ОМБр верит, что мотивация его подразделения заключается не в финансовой составляющей.

"Делим 120 тысяч гривен на 30 суток. Это сколько получается? 4 тысячи в день. Держи 4 тысячи гривен и иди штурмовать посадку. Это же смешно. Но это не значит, что мы можем быть без денег. Если все не получают, то будем и мы без денег. Если все получают, то и мои люди должны также получать", – подчеркнул Верес.

Командир батальона К-2 54-й ОМБр не соглашается, что военным надо выплачивать 100 тысяч гривен только в те дни, когда они находятся на первой линии фронта.

В зоне выполнения боевых задач и на боевых это разные вещи. Я здесь готов сильно поспорить со многими командирами подразделений. Если кто-то говорит, что ты сидишь в окопе, то получаешь 100 тысяч, а отойдя оттуда 2 километра не получаешь эти деньги. Га*но тогда у тебя командир,

– прокомментировал Верес.

Он отметил, что все его подразделение, которое находится в зоне выполнения боевых задач, получает достойное вознаграждение.

"Нет у меня, кто получает 0 или только 100. Еще есть 30, 40, 50, 70, 80, 90 тысяч. Если у меня есть моя бронегруппа, которая выезжает в бой раз в месяц, тогда по этой логике они должны получать 30 тысяч на второй линии, ведь 5 километров в глубину – это уже вторая линия обороны. Это же несерьезно. Они также должны получать такое же денежное вознаграждение", – считает командир 54-й ОМБ.

Единственное, по мнению Вереса, что сейчас правильно сделало украинское правительство – ввело так называемые "окопные" выплаты. То есть, если боец находится 30 суток в непосредственном окопе, он получит дополнительно 70 тысяч гривен. И теперь у комбата есть градация, как считать выплаты.

Но если кто-то выходит поспать в село, которое 3 километра назад, и ему кто-то платит 30 тысяч из-за этого, то, бл**ь, я тогда не понимаю, почему вы у него (такого командира – 24 Канал) служите? Если я узнаю, что кому-то из моих людей, которые отошли на 5 километров в тыл, один из командиров посчитает вторую линию, то я увольняю его сразу. Пока я – комбат, будет только так,

– подытожил Верес.